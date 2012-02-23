رقابتهای قهرمانی تکواندو لیگ خردسال و نونهالان کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین لطف پوری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم آغازین رقابتهای تکواندوی لیگ خردسال و نونهالان کردستان در سالن آزادی سنندج اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 10 تیم نوجوان و پنج تیم خردسال به صورت رفت و برگشت به مسابقه با یکدیگر می پردازند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات شش تیم از سنندج و هشت تیم دیگر از شهرستانهای بیجار، بانه، قروه، دیواندره، دهگلان و سقز شرکت دارند و در مدت دو روز با هم به رقابت می پردازند.

رئیس هیئت تکواندو استان کردستان با اشاره به نامگذاری این مسابقات با نام شهید "یدالله محمدی" ورزشکار ملی پوش استان کردستان که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید، گفت: هدف از این نامگذاری تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی در میان جوانان ورزشکار است.

لطف پوری بیان کرد: زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و تمامی اقشار مختلف مردم و ورزشکاران باید در پی زنده نگه داشتن آرمان های این دلاور مردان در صحنه حضور داشته باشند.

این دوره از مسابقات به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، بسیج دانش آموزی سپاه بیت المقدس کردستان، اداره کل ورزش و جوانان استان و هئیت تکواندوی کردستان و به مدت دو روز به میزبانی شهر سنندج در سالن آزادی برگزار می شود.