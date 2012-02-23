حضور بانوان در انتخابات تعیین کننده و غیر قابل اجتناب است

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبیه حقیقت جو ظهر پنج شنبه در نشست هم اندیشی بانوان رابط معاونت ها ،مناطق و سازمانهای شهرداری کرج که در محل باشگاه میلاد در حال برگزاری است، اظهارداشت: ضروری است بانوان در نهمین دوره انتخابات مجلس حضور و مشارکت حداکثری داشته باشند.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار و مهم بانوان در برهه ها و عرصه های مختلف تاریخ افزود: در واقع حضور بانوان در عرصه های ملی به خصوص انتخابات غیر قابل اجتناب است و نمی توانیم از این حضور چشم پوشی کنیم.



کسب مقام برتر بسیج شهرداری کرج

شهردار کرج با اشاره به اینکه این عملکرد نشان از لیاقت این حوزه و کسب مقام برتر می باشد، عنوان کرد: طی یک سال گذشته بیش از هزار نفر از نیروهای شهرداری جذب این حوزه شده اند.

وی با اشاره به بالندگی و پویایی این حوزه در شهرداری اعلام کرد: در حال حاضر شهرداری کرج با هماهنگی و وحدت موجود بین تمامی ارکان و حمایتهای شورای شهر توانسته در برخی از مقاطع به خوبی پیشرفت کند و در واقع مجموعه مدیریت شهری به خوبی توانسته اقدامات ارزشی را انجام دهد.

شهردار کرج ادامه داد: همچنین مدیریت شهری کرج به رغم موانع و مشکلات با حمایت شورا به رشد و بالندگی رسیده است.



"رضوانی" مسئول کمیته فرعی ستاد انتخابات در منطقه 12 شد

طی حکمی از سوی فرماندار کرج غلامرضا رضوانی به عنوان مسئول کمیته فرعی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در منطقه 12 کرج انتخاب شد.



مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان کرج، سرپرست منطقه 12 شهرداری کرج را به عنوان مسئول کمیته فرعی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه این منطقه از کرج منصوب شد.

به گفته فرماندار کرج، هدف از صدور این حکم، محول کردن امور مربوط به انتخابات در این روز است.



تصویب طرح شناسایی شهروندان نمونه در شهرهای البرز



رئیس کمیسیون فرهنگی و زیست شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: طرح شناسایی و تکریم شهروندان نمونه با اکثریت آراء شرکت کنندگان در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری های استان البرز به تصویب رسید.



داوود وحیدی اظهار داشت: هر جامعه ای برای ارتقای فرهنگ شهروندی لازم است افراد و شهروندانی که دارای خصوصیات خوب شهروندی هستند را شناسایی و نسبت به ترویج اخلاق مطلوب و تاثیرگذار آنها در جامعه شهری اقدام کند.

وی افزود: از اهداف کلی این طرح، شناسایی شهروند نمونه در محلات شهری است که این مهم با هدف گسترش سرمایه های انسانی، ترویج و ارتقای فرهنگ شهروندی و الگو قرار دادن این افراد به عنوان یک الگوی هنجاری در محلات و شهرها انجام می شود.



فراخوان نخستین جشنواره های علمی شهرداری کرج



شهرداری کرج برای برگزاری دو مسابقه علمی دانشجویی سازه های بتنی و پل های ماکارونی فراخوان داد.



رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج با اعلام این خبر افزود: نخستین جشنواره علمی سازه های بتنی دهم اردیبهشت ماه سال آینده در این مرکز برگزار می شود.

بهروز آقامحمدی بیان کرد: علاقه مندان به شرکت در نخستین جشنواره علمی سازه های بتنی می توانند تا دهم اسفندماه جاری برای شرکت دراین جشنواره نام نویسی کنند.



سیاست گذاری درامورات فرهنگی اجتماعی از افتخارات مدیرت شهری است



معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری کرج با اشاره به تدوین برنامه ها و سیاستهای مجموعه مدیریت شهری کرج اظهارداشت: سیاست گذاری در امورات فرهنگی اجتماعی توسط شهرداری و شورای شهر از افتخارات این مجموعه خدمات رسان است.



حسین امیدیان گفت: اجرای دقیق و هدفمند سیاست های فرهنگی توسط کمیسیون فرهنگ و مجموعه فرهنگی مدیریت شهری به صورت جامع نقش بسزایی در جلوگیری از هدررفت انرژی و هزینه های مالی مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر می شود.



اجرای برنامه های ستاد " استقبال از بهار " در منطقه پنج کرج



مسئول خدمات شهری منطقه پنج شهرداری کرج ا زاجرای برنامه های ستاد " استقبال از بهار " در این منطقه خبرداد.



حمیدرضا ایزدبین افزود: منطقه پنج شهرداری کرج بنا به تاکید مدیر منطقه آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از بهار و آغاز فعالیت این ستاد در دهم بهمن ماه سال جاری عنوان کرد: پاکسازی منطقه از اولویت های در نظر گرفته شده این ستاد است.



بانوان بنیان گذار راهکارهای نوین در شهرداری باشند/ کار خالصانه بانوان ستودنی است



شهردار کلانشهر کرج از بانوان شاغل در شهرداری خواست تا بنیان گذار راهکارهای نوین باشند و گفت: در این زمینه کار خالصانه و صادقانه بانوان در سیستم اداری ستودنی است.



سید علی آقازاده اظهار داشت: زنان در ادارات، سازمانها، جامعه و در نقش های مختلف دارای جایگاه مهم و تاثیرگذار هستند که می توانند به پیشرفت امور کمک شایانی داشته باشند.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در شهرداری افزود: در این زمینه نیز بانوان نقش خطیری دارند که باید به حفظ شخصیت افراد مراجعه کننده بپردازند.