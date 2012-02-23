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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

سلیمانی:

عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون رشادتهای شهداست

عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون رشادتهای شهداست

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد شهید کردستان، عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی را مرهون رشادتهای شهدا دانست و بر تکریم و تجلیل از خانواده های این عزیزان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز رقابتهای تکواندوی لیگ خردسال و نونهالان استان کردستان یادواره شهید یدالله محمدی اظهار داشت: عزت و آبروی امروز نظام اسلامی ما از شهدا است و باید در زنده نگه داشتن نام و یاد آنها همواره تلاش و کوشش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استقلال جمهوری اسلامی ایران از برکت خون پاک شهیدان است، افزود: شهیدان هشت سال دفاع مقدس قهرمانان واقعی میدانهای جنگ بودند و این امنت و آسایش را به ارمغان آوردند و باید در عصر حاضر از خانواده های این عزیزان تجلیل شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: امروز باید جوانان غیور ایران اسلامی قدم در راه و آرمانهای مردان خدا بگذارند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصه ها به اهتزاز درآورند.

سلیمانی با اشاره به اهمیت نامگذاری میادین، مسابقات و رخدادهای ورزشی به نام شهدا بیان کرد: این اقدام راهکاری مناسب در راستای احیای نام شهیدان است چرا که نام و یاد شهیدان باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان نیز در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات اظهار داشت: رسالت سازمان ورزش و جوانان ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی است و در کنار تلاش برای توسعه و تقویت ورزش روحیه ایثار و جوانمردی نیز ترویج داده می شود.

فرهاد عبدالهی بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان در جامعه به خصوص از سوی قشر ورزشکار دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.

وی با اشاره به اینکه ورزشکاران باید پیرو آرمانهای شهیدان باشند، گفت: انتظار می رود قشر ورزشکار کردستان بتواند با غرور و پیروی از اهداف شهیدان پرچم کشورمان را در عرصه ملی، آسیایی و بین المللی به اهتزاز درآورند.

در پایان این مراسم به رسم یاد بود لوح تقدیری به خانواده شهید "یدالله محمدی" اهدا شد.

کد مطلب 1541929

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