به گزارش خبرگزاری مهر، تیم استان لرستان در مسابقات رزم‌سلطان قهرمانی کشور سوم شد.

در این پیکارها که با حضور 20 تیم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد تیم‌های میزبان و مازندران مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

برای تیم لرستان در رده بزرگسالان کیانوش حاتمی، در وزن آزاد جوانان محمد فاضلی‌فرد، در رده جوانان پیمان بارانی و امیرسپهوند و در رده نوجوانان حسین بگری و علی احمدی به عنوان رزمی کاران برتر معرفی شدند.

مربیگری تیم لرستان در این دوره از مسابقات بر عهده علی‌حسین فاضلی‌فرد بود.

لرستان بر سکوی سوم هاپکیدوی کشور ایستاد

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور هاپکیدو به منظور انتخاب برترین‌های سال 90 برای اعزام به مسابقات جهانی و آسیایی 2012 به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

در این رقابتها 275 هاپکیدوکار در چهار رده سنی و از 12 استان کشور حضور داشتند که در پایان استان‌های گیلان با کسب 24 طلا، 13 نقره و 5 برنز، خراسان با 6 مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز و استان لرستان با کسب دو طلا، پنج نقره و شش برنز عناوین اول تا سوم رقابت‌های مذکور را کسب کردند.

برای تیم لرستان در رده بزرگسالان و در وزن 55 کیلوگرم این دوره از رقابت ها محمد طهماسبی مدال نقره، در وزن 75 کیلوگرم بیژن بیرانوند مدال برنز و در وزن 85 کیلوگرم امین سهرابی ‌بیرانوند مدال برنز را کسب کردند.

نشریه "چشم‌انداز فوتبال" توسط لرستانیها منتشر می‌شود

فصل‌نامه تخصصی "چشم‌انداز فوتبال" به صاحب امتیازی "مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران" و مدیرمسئولی "عزیزاله محمدی" در جلسه مورخ یکم اسفند 1390 هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.

عزیز محمدی مدیر مسئول این نشریه اهل استان لرستان است.

کشتی گیر لرستانی برای شرکت در مسابقات مقدماتی المپیک لندن انتخاب شد

تیم ملی کشتی طالب نعمت پور فرنگی کار لرستانی وزن 84 کیلو گرم را برای شرکت در مسابقات مقدماتی المپیک لندن که در ترکیه برگزار می شود انتخاب کرد.

نعمت پور در صورت کسب یکی از عنوانهای اول و دوم این مسابقات جواز حضور در مسابقات المپیک لندن که تابستان سال آینده در انگلستان برگزار می شود را کسب خواهد کرد.