تنور تبلیغات در شهرستانهای زنجان داغ تر از مرکز استان/ کاندیداهای جبهه متحد پیشتاز انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز یک روز از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در استان زنجان نگذشته است که رقابت شدید تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداها شروع شده ولی انگار در شهر زنجان قرار نیست انتخاباتی برگزار شود و فضای شهر زنجان هیچ نشانی از تبلیغات انتخاباتی ندارد.

حوزه انتخابیه زنجان و طارم به عنوان حساس ترین حوزه انتخابیه است در این حوزه، جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هر دو از محمد اسماعیلی و دکتر محسن علیمردانی را در لیست خود دارند.

سید جلال حسینی نماینده دو دوره مجلس از جمله چهره هایی است که فضای تبلیغاتی خوبی را در حوزه انتخابیه دارد و در این میان علی وقف چی نیز چهره ای است که نباید از وجود وی به عنوان یک رقیب انتخاباتی غافل شد.

محسن اجلی، محمد اسماعیلی، محمود بیات، احمد بیگدلی، غلامحسین جعفری، سید جلال حسینی، مهدی خاتمی، بهداد خوئینی، بهزاد زنجانی نژاد فرد، محمدرضا سرابی میانجی، محمدرضا سهرابی، محسن علیمردانی، اصغر گل پیکری فرد، رضا محمدی، حسین مهدیون، صمد نظری، علی وقفچی و ولی الله یمینی و خانم ها زهرا باقری، مریم باقری و سیمین حق نظری دیگر کاندیداهای این حوزه هستند.

متاسفانه در حوزه انتخابیه زنجان و طارم برخی داوطلبان باز هم وعده های عوام فریبانه می دهند و در حالی که خودشان هم می دانند وعده هایی که می دهند در عمل غیرقابل اجرا است باز هم اقدام به تکرار این وعده ها و دروغ ها می کنند.

برخی کاندیداها هم که با پشتوانه نامعلوم مالی و پولی وارد عرصه شدند و تنها هدفشان خرید آرا مردم با پول است پولهایی که معلوم نیست از کجا می آید.

در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره جبهه متحد اصولگرایی فرد خاصی را برای لیست انتخاباتی خود در نظر نگرفته است. گل آفرین باقری، محمدرضا خانمحمدی خرمی، محمود زمانی، نظام علی صالحی، کیخسرور صالحی، حجت الله عسگری، سید نجم الدین مرتضوی از کاندیداهای حاضر در رقابتهای انتخاباتی در این حوزه هستند.

در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و انگوران رضا عبداللهی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایی از بیشترین بخت برای پیروزی در انتخابات در میان سایر رقبا برخوردار است. عبداللهی با دارا بودن سابقه 6 دوره نمایندگی مجلس جزو با سابقه ترین کاندیداهای این دوره است.

سیدطاها بیات، داریوش حمیدی‌راد، خلیل سائلی، علی صالحی‌بهابادی، رضا عالمی، عادل کرمی، ملک حسین کریمی، مرتضی نظری و محمد سعید نظری دیگر چهره های دواطلب نمایندگی در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و انگوران هستند.

در حوزه خدابنده ( قیدار) سید محمدعلی موسوی سجاسی در لیست جبهه متحد اصولگرایی قرار دارد.

احمد بیگدلی، مسعود خدابنده، علی‌اکبر دشتکی، محمد سلطانی، محمدمهدی محمدی، ابوالفتوح ناطقی‌خمسه دیگر افراد حاضر در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه خدابنده (قیدار) هستند.