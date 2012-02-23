داوطلبان با رعایت اخلاق انتخاباتی در تبلیغات زمینه حضور مردم را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی بعد از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش خواهران طلبه استان مرکزی در حسینیه شهدای اراک با بیان اینکه داوطلبان با دوری از تخریب و حرمت شکنی و با رعایت اخلاق انتخاباتی در تبلیغات زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنند، گفت: این امر زمینه ساز حضور بانشاط مردم است.

امام جمعه اراک با بیان اینکه حضور گسترده و همه جانبه در انتخابات وظیفه ای دینی، ملی و شرعی است، گفت: همه ما در این زمینه وظیفه پرشور کردن فضای انتخاباتی را داریم.

وی انتخابات را نماد مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی دانست و گفت: هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است و در هر انتخابات مردم حضور داشتند که باید در انتخابات نهم پرشورتر باشد.

انتخاب اصلح وظیفه همگانی است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه به اهمیت انتخاب اصلح اشاره کرد و گفت: در هر انتخاباتی رهبر معظم انقلاب بر انتخاب اصلح تاکید کرده است که ما باید در این زمینه نیز فعال باشیم.

وی تحقیق برای انتخاب اصلح را مهم دانست و گفت: مردم علاوه بر حضور گسترده در انتخابات در گزینش نامزد اصلح بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل دقت کنند تا افرادی مردمدار، دین مدار، متعهد، متخصص، خداباور، دلسوز، تلاشگر، شجاع و مدافع مظلوم راهی مجلس کنند.

نمایندگان آینده به قسم نمایندگی وفادار باشند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه داوطلبان در زمان تبلیغات از دادن قول هایی که عملی نمی شود خودداری کنند افزود: مجلس شورای اسلامی در حکومت اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است و باید مردم از کارکرد، محدوده وظایف و اختیارات نمایندگان بیشتر آگاهی کسب کنند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: نمایندگان مردم زمانی که قسم یاد می کنند برای خدمت به مردم و مملکت در مجلس شورای اسلامی باید به این قسم نامه وفادار بوده و به آن خیانت نکنند.

امام جمعه اراک گفت: مردم نخبه ترین افراد را انتخاب کنند و فریب تبلیغات واهی و وعده های غیر واقع را نخورند و بر اساس قرآن و اسلام، قانون اساسی، رهبری و ولایت فقیه نقش خود را در این عرصه ایفا کنند.

حوزه های علمیه بانوان نیازمند توسعه و توجه است

وی در ادامه با اشاره به اینکه زنان همواره در کنار انقلاب اسلامی بوده اند گفت: زنان از ابتدای پیروزی و قبل از آن نقش جدی در پیشبرد انقلاب داشته و دوشادوش مردان حرکت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه اکنون نیز زنان وظیفه مهمی در توسعه دینی و فرهنگی جامعه دارند افزود: حوزه های علمیه بانوان در استان مرکزی به لحاظ کمی و کیفی نیازمند گسترش است که باید از آن حمایت شود.