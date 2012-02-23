تیم بسکتبال پویا تهران مغلوب ذوب آهن اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پویا تهران عصر پنج شنبه در بازی های معوقه مسابقات لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 114بر 68 در برابر ذوب آهن اصفهان مغلوب شد. ذوب آهن کوارتر اول، دوم، سوم و چهارم بازی را به ترتیب با نتیجه 31 بر 15 و 22 بر 8، 28 بر 27 و 33 بر 18 از آن خود کرد.

در نیمه اول، از تیم پویا تهران احسان زرینکار و داویت مومجیان 6 امتیاز و تیم ذوب آهن اوشین ساهاکیان 20 امتیاز را بدست آورد. بازی نیمه اول این بازی خیلی سرد و بی روح برگزار شد که تیم پویا برای جبران عقب افتادگی خود تلاشی نمی کرد و بازی خیلی آرام و ساکت برگزار شد. محمد دوست سرداور، محمدرضا صالحیان داور اول، محمد شهمیزادی داور دوم این دیدار بودند ضمن اینکه 40 تماشاگر از این دیدار سرد دیدن کردند.

در حاضر تیم پویا تهران با 27 امتیاز در جایگاه یازدهم جدول و ذوب آهن با 31 امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال کشور قرار دارند.

علی باهران، محمدرضا اکبری، عماد سلمانی، آرن داوودی، رامین هنرمند، محمدرضا فلاحت، محمد امجد، اوشین ساهاکیان، افشین آریا جو، کرم احمدیان، یعقوب شالوشی، فرهاد صبوری بازیکنان تیم بسکتبال ذوب آهن بودند که هدایت این تیم را فرزاد کوهیان بر عهده داشت و کاپیتان این دیدار اوشین ساهاکیان بود.

احمد ضرابیه، احسان زرین کار، مهرداد سلطانی، کورش نورافزا، یاشار محمدپور، علیرضا هنردوست، داویت مومجیان، امیر مهدی قانع، اسلوبدان آگوچ بازیکنان تیم پویا در دیدار بودند که هدایت این تیم را مجید صالحی بر عهده داشت.