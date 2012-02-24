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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

مدیر برنامه‌های "رافا بنیتز":

مسئولان چلسی تماسی با ما نداشته اند

مسئولان چلسی تماسی با ما نداشته اند

مدیر برنامه های "رافائل بنیتز" گفت هنوز پیشنهاد رسمی از سوی باشگاه چلسی به دست وی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند که مسئولان باشگاه چلسی در نظر دارند "رافا بنیتز" را جایگزین "آندره ویلاس بوآس" کنند.

برپایه گزارش "لاندن ایونینگ استاندارد" و " تایمز" این مربی اسپانیایی که از سال 2010 بدون تیم است مورد توجه "رومن آبراموویچ"، مالک باشگاه چلسی، واقع شده هرچند که "مانوئل گارسیا کیلون" می‌گوید هنوز هیچ پیشنهاد رسمی از سوی باشگاه به آنها ارائه نشده است.

وی در گفتگو با "دیلی میرر" اظهار داشت: در اینجا فقط شایعاتی وجود دارد و ما با آنها ارتباطی نداشته ایم. اما باید بگویم که اولویت بنیتز هم مربیگری در لیگ برتر است.

کد مطلب 1541935

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