طرح نظارتی ویژه نوروز در لرستان آغاز شد/ همکاری 42 اتحادیه صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت، جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو و به منظور تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم این طرح به اجرا گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا تمامی بازرسان سازمان و مجامع امور صنفی همکاری جدی دارند، اظهار داشت: گشتهای مشترکی نیز با دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و دامپزشکی لرستان برای نظارت بهتر و دقیق تر بر واحدهای صنفی و غیرصنفی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: به همین منظور بازرسان برای برخورد با واحدهای متخلف از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و پرونده های تشکیل شده در سریع ترین زمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بیرانوند با بیان اینکه با واحدهای متخلف برخورد و واحدهای بدون تخلف نیز تشویق می شوند، افزود: همچنین به منظور رفاه حال مردم برای برخی از پرونده ها در محل کسب حکم صادر می شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، ارائه ندادن فاکتور، احتکار، اختفای کالا و عرضه خارج از شبکه مراتب را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان اطلاع دهند.

42 اتحادیه صنفی لرستان در شناسایی واحدهای متخلف همکاری دارند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه گفت: به منظور برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی هرچه بهتر واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف، 42 اتحادیه صنفی استان در شناسایی واحدهای متخلف با این سازمان همکاری دارند.

بیرانوند افزود: مردم می توانند در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسایل و مشکلات به ویژه موارد تخلفات را به این اتحادیه های صنفی علاوه بر شماره تلفن 124 به ستاد خبری سازمان اطلاع دهند.

وی گفت: به همین منظور پلاکاردهایی در محل واحدهای صنفی و اتحادیه ها برای اطلاع بیشتر مردم نصب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: این امر به منظور تسهیل در امور و رسیدگی سریع به تخلفات واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدمات صورت گرفته تا مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید کالاها و اقلام موردنیاز خود اقدام کنند.

بیرانوند افزود: همچنین به منظور تشدید بازرسیها روزانه جلسه تنظیم بازار برای بررسی قیمتها و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو برگزار می شود.

پلمپ واحدهای صنفی متخلف در 10 نقطه مرکز استان

بنابر این گزارش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از پلمپ واحدهای صنفی متخلف در 10 نقطه مرکز استان خبر داد.

حجت بیرانوند با بیان اینکه بازرسی پیشانی سازمان بوده و مردم تمامی نقاط ضعف و قوت مارا در آن می بینند، بیان کرد: در مقاطعی از سال حساسیت کار بسیار بالا بوده و فعالیت مضاعف و تلاش چندین برابری می خواهد که در این راستا در ایام پایانی سال قرار داریم و باید به گونه ای عمل کنیم که برنامه ها به صورت ویژه و گسترده در سطح استان اجرا شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه برنامه ریزی منسجم برای ایام پایانی امسال در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت و جلوگیری از تخلفات احتمالی بسیار ضروری است، اظهار داشت: در این رابطه جلسات متعددی با اتحادیه های مختلف برگزار کرده ایم.

بیرانوند با بیان اینکه قصد داریم در 10 نقطه مرکز استان واحدهای متخلف را پلمپ و با نصب پرده مشخص کنیم، عنوان کرد: در بحث تشویق نیز همین کار را در 10 نقطه انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه این طرح ابتدا به صورت پایلوت در مرکز استان اجرا و بعد در تمامی شهرها اجرایی خواهد شد، یادآور شد: در طرح ویژه نوروز بازرسان سازمان صبح و بعداز ظهر در بازار بوده و با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهند داد.