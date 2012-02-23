حدادعادل بر حضور حداکثری در انتخابات تاکید کرد/مردم بین خوب و خوب تر انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان امروز پنج شنبه در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان با شعار سلامت جسمی و معنوی حق همه مردم ایران با بیان اینکه به خاطر نعمت انقلاب، آزادی، اسلام و استقلال، شاکر خداوند هستیم گفت: زمانیکه به وضعیت نابسامان جهان اسلام نگاه می کنیم، از سلطه ای که استکبار در دولت های اسلامی دارند تأسف می خوریم.

وی افزود: اخبار انفجار در عراق و پاکستان امروز دل همه مسلمانان را لرزاند در همه این حوادث دست پلید آمریکا و اسرائیل و همدستان غربیشان مشهود است، جان و مال مردم مسلمان و بیگناه ملعبه دست کسانی است که می خواهند سلطه خود را بر جهان اسلام حفظ کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از اتخاذ موضع نوری مالکی در حمایت از بشار اسد مبنی بر اینکه رئیس جمهور سوریه نیز باید در اجلاس اتحادیه عرب شرکت کند، سلسله انفجارها در عراق آغاز شد، دولتهای غربی بدین وسیله می خواهند سیاست های خود را اجرا کنند، هر جا که پای آمریکا باز شود، ناامنی ترور و قتل بیداد می کند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ما در برابر همه ملت های منطقه سرفراز و سربلند هستند، گفت: انقلاب ما بر مبانی معنوی استوار است که جلوه سیاسی و اجتماعی دارد، رابطه اعتقادی و قلبی مردم به عنوان امت با رهبری رکن اساسی بقای نظام جمهوری اسلامی است که باعث حضور مردم در صحنه می شود.

حداد عادل تصریح کرد: حفظ اعتماد مردم در درجه اول با تأکید بر اسلامی بودن نظام امکان پذیر است در غیر این صورت با حذف رکن اسلامی بودن نظام اعتماد مردم خدشه دار شده و پشت حکومت خالی می شود.

حداد عادل افزود: در تاریخ ایران هر زمان مردم با تأکید بر دین از حکومت پشتیبانی کردند حکومت بقا یافت اما هر زمان که حکومت را مخالف دین دیدند خود را کنار کشیدند و حکومت شکست خورد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: لازمه دینی بودن حکومت سلامت، فداکاری و صادقانه عمل کردن مسئولان است.

حدادعادل با بیان اینکه انتخابات یکی از نعمت های خداوند به ملت ماست، گفت: قبل از انقلاب کسی پای صندوق رأی نمی رفت و مردم اعتقادی به انتخابات نداشتند.

وی با بیان اینکه مجلس تمرکز اراده ملت است، گفت: مردم نمایندگان را انتخاب می کنند و نمایندگان را قوانین را وضع می کنند، مردم به دلیل این که نمایندگان را آزادانه انتخاب کرده اند، به قانونی که این نمایندگان وضع می کنند احترام می گذارند و از آن تبعیت می کنند.

وی در ادامه بیداری اسلامی در منطقه و الگو بودن جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه را دلیل مهمی برای لزوم حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات خواند و گفت: باید مردم نمایندگانی را برای حضور در مجلس آینده انتخاب کنند که باعث تحکیم پایه های انقلاب شوند.

وی تأکید کرد: در دوره های قبلی انتخابات، یک گروه ساختار شکن در برابر یک گروه طرفدار انقلاب قرار می گرفت و مردم به ساختار شکننان رأی نداده و اصولگرایان را انتخاب می کردند.

وی با بیان اینکه در انتخابات پیش رو حالت دو قطبی میان اصولگرایان و ساختار شکنان وجود ندارد تصریح کرد: عدم وجود حالت 2 قطبی در انتخابات باعث می شود مردم دقت بیشتری روی مواضع افراد کنند و پایبندی همه افراد در انتخابات به اصول انقلاب و ولایت فقیه باعث می شود افراد تنها به کلیات توجه نکرده و قدری دقیقتر فهرست های انتخاباتی را بررسی کنند.

حداد عادل اظهار داشت: در دوره های قبلی، رقابت انتخاباتی بین گروه ها و یا احزاب خوب و بد صورت می گرفت اما این دوره انتخابات بین خوب و خوب تر صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فهرست جبهه متحد تلاش می کند افراد خوب تر را به مردم معرفی کند تاکید کرد: ما از فهرست جبهه متحد دفاع می کنیم و در این فهرست تلاش کردیم افرادی را به مردم معرفی کنیم که پاسخگوی مردم باشند.

در ادامه این جلسه که با هدف تشریح برنامه های جبهه متحد اصولگرایان در حوزه سلامت برگزار شده بود زهره طبیب زاده، زهره الهیان و علیرضا مرندی سخنرانی کردند.

علیرضا مرندی در این رابطه به مشکلات حوزه سلامت پیش از انقلاب و اقداماتش برای بهبود حوزه سلامت در دوران حضورش در وزارت بهداشت صحبت کرد و گفت: بعد از انقلاب کشور از نظر علوم پزشکی خود کفا شد و مهمترین عمل های جراحی در کشور انجام یمشود.

در ادامه زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احزاب و گروه های سیاسی باید کانون های تخصصی داشته باشند و به عنوان جریان های داعیه باید برنامه ارائ داده و تعاملاتشان را با دولت و مجلس حفظ کنند.

همچنین زهره طبیب زاده با تاکیبر این که مجلس باید با تقنین قوانین و مقررات باید قوه مجریه را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کند گفت: فرماندهان حوزه سلامت و بهداشت قوه مقننه و قانون گذار است و دولت پیاده نظام این فرماندهان است.