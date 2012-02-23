اسامی 213 کاندیدای انتخابات در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر پنج شنبه با بیان اینکه حوزه شهرستان اصفهان با 79 نفر بیشترین تعداد نامزدها را دارا است، اظهار داشت: همچنین حوزه‌های لنجان با 16 نفر و کاشان و آران و بیدگل با 15 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: حوزه ارامنه نیز با 2 نامزد کم‌ترین تعداد نامزدهای این دوره را دارا است.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان بیان داشت: در رقابت نهمین دوره انتخابت مجلس شورای اسلامی 204 نفر از کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه استان اصفهان مرد و 7 نفر زن هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد 47 نفر دارای مدرک دکترا، 124 نفر کارشناسی ارشد، 28 نفر کارشناسی و 12 نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

اسامی کاندیداها به شرح زیر است:

اسامی کاندیداهای شهرستان اردستان



احمد بخشایش اردستانی

حسین زائری امیرانی

سید محمد صدوق ونینی

سید مصطفی طباطبائی نژاد

محمدرضا عامریبرکی

محمود معلمی

محمدجواد مهدوی لاسیبی

سید محمد میرکاظمی

اسامی کاندیداهای شهرستان اصفهان



محمد آذربایجانی

ابوالفضل آقادادی

امرالله ابراهیمی ورزنه

نیره اخوان بیطرف

زهرا اخوان نسب

محمد حسین استکی

مرتضی استکی

علیرضا اقتصاد

علی امری

حمید رضا امینی

علیرضا انصاری چهارسوقی

امیرحسین بحری نجفی

علیرضا بهشتی مقدم

سید محمود تاج زاده قهی

شهریار جبل عاملی

محمد جعفری فشارکی

رسول حامدیان اصفهانی

قدرت الله خسرو شاهی

محمد خوانساری رزوه

احسان خیام باشی

مجتبی خیام نکوئی

مهدی دانش

علی حسین داودی

احمد دهقانپور

سید رسول ذاکر

پریسا رضایی

حسن رضایی هرندی

عدنان زادهوش

رضا زارعی گشیری

جلال زرگران

احمد سالک کاشانی

علیرضا سلطانی

مجید سلیمانی نجف آبادی

محمد علی سوادکوهی موگویی

احمد شریعتی کمال آبادی

محمد شکیبا فر

نعمت اله شمس قارنه

محمد کریم شهرزاد

عباس شیوعی

علی اکبر صافی اصفهانی

حیدر صنیع زاده

سید علی ضابط زاده

سید محمود طباطبائی مزرعه نو

محسن طبیعی نافچی

مرتضی طلائی

محمد رضا عباسیان اسفرجانی

محمد علی عبدالحسینی نیا

یاسر عروجی

حسن فرهمند حسن آبادی

حمید رضا فولادگر

غلامرضا قربانی خراجی

محمد قربانی مقدم

محمد علی قضاوی خوراسگانی

عبدالحسین کاردان پور

مهرداد کاشانی

علی کاظمی

حسن کامران دستجردی

محمد رضا کدخدایی طوقچی

سعید کریمی

رضا کیانی رنانی

ناصر مجلسی

حسین محسنی

محمد علی محسنی اژیه

سید ابوالفضل مصطفوی اصفهانی

عباس مقتدایی خوراسگانی

علی مقدس حسین زاده

فضل اله منصوری

سید محسن موسوی

سید محمد رضا میرعلائی

مجید نادرالاصلی

همتعلی نادری دره شوری

محمد رضا ناصری دولت آبادی

مصطفی ناصری سفنجانی

سید مهران نحوی

مهدی نصر اصفهانی

مسعود نیک دستی

افشین نیلی احمدآبادی

حمید نیلی پور

اسامی کاندیداهای شهرستان خمینی شهر

سیدمحمدجواد ابطحی

سیدمحمود ابطحی

حسن املائی خوزانی

عزیزالله پورکاظم زیاری زاده

محسن صرامی فروشانی

مهدی صفاریان خوزانی

سیدسلمان علوی

منوچهر محمدی زهرائی

نعمت مهدوی راد

مصطفی نصیری خوزانی

اسامی کاندیداهای شهرستان سمیرم



علی افشاری

صفرعلی بهادری

مسعود پیرمرادیان

بهروز جعفری

غلامحسن حمزوی

مجید شفیعی مشتانی

حسین عابدی مدیسه

محمدعلی علیمردانی

سیدکرامت الله عمادی

خانم سکینه عمرانی

علی محمدی زاده

اسامی کاندیداهای شهرستان شاهین شهر



حسینعلی احمدی

نصرالله احمدی کلهرودی

حسینعلی حاجی دلیکانی رضا

سیدمحمود حسینی دولت آبادی

مهدی خانعلی

رسول رخ بر

مجتبی ریزانه

مرتضی طغیانی دولت آبادی

مهدی گل شیرازی

رضاعلی نوروزی

اصغر یزدانی

اسامی کاندیداهای شهرستان شهرضا



سعید آقاسی

محمدرضا آقایی

خلیل بهرامی قصرچمی

عوض حیدرپور شهرضایی

جعفر رضا شهرضا

فضل الله علی نژاد

محسن نجف

داریوش هاشمی

رمضان همت اسفه

اسامی کاندیداهای شهرستان فریدن



تقی اسدی

محمدعلی اسفنانی

اکبرترکی

مجیدرفیعی میان دشتی

طاهرسپاهی

حسین محمدصالحی دارانی

بهمن محمدی

علیرضا یزدانی

اسامی کاندیداهای شهرستان فلاورجان



علی الله دادیان

مجید عبداللهی

عبدالرسول فدایی

عبدالله قاسمی حسین آبادی

فرزاد محمدحسینی

احمدرضا محمدی فلاورجانی

سید ناصر موسوی لارگانی

اسامی کاندیداهای شهرستان کاشان



احمد پیروزمند

سیداحمد جهانتاب

علیرضا سبحانی نسب

علی اکبرشاه میری برزکی

غلامحسین صدیقیان

جعفرفتوت

حسن فدایی

عبدالحمید قائمی نژاد

محمد حسن قدیری ابیانه

محسن کاکلی

لیلا کریمیان

اصغر گرانمایه

مصطفی معینی آرانی

عباسعلی منصوری آرانی

علی هاشمی طاهری

اسامی کاندیداهای شهرستان گلپایگان



مرتضی افتخاری

اکبر تسبیحی

صدیقه رضایت

سید محمد حسین میرمحمدی

راضیه وثوقی

اسامی کاندیداهای شهرستان لنجان



ابراهیم ادیبی

علی نقی امیری

محمد باتوانی

سید مسعود حسینی

فضل الله دهقانی

حسین رجایی ریزی

احمدعلی سلطانی

سید ولی الله شهیدی ریزی

محمدجواد شیری

یزدان طاهری ریزی

محسن کوهکن ریزی

مجید منصوری بیدکانی

سید جواد موسوی زاده

کیانوش نعمتی

قدرت الله هادی

حبیب الله وفایی

اسامی کاندیداهای شهرستان نجف آباد



سید محمد ادیب آل علی

ابوالفضل ابوترابی

مهدی حیدری

محمد رستگاری نجف آبادی

سید هاشم رضوی

حمید سعادت

محمدرضا صالحی

مسعود فاضل

ابوالفضل فدائی تیرانی

کوروش موگوئی

جعفرعلی نوروزی

اسامی کاندیداهای شهرستان مبارکه

علی احمد پور مبارکه

علی ایرانپور

فردین باقری

تورج رمضانی

عباس صالحی

علی فخری فخرآبادی

سید علی موسوی مبارکه

کاظم یزدانی باغ ملکی

اسامی کاندیداهای شهرستان نایین



حسین حسنی

سیدحسین طباطبائی نژاد

سیدحمیدرضا طباطبائی نائینی

محمدحسین رفیع

غلامرضا کریمی ابوالحسن

عباسعلی پوربافرانی

اسامی کاندیداهای شهرستان نطنز

حسن توکلی طرقی

سیدخلیل الله رفیعی طباطبائی

علیرضا عسگری طاری

محمودرضا فقیهی سرشکی

محمدفیروزی

عبدالحمید محمدی

محمدرضا ناری ابیانه

اسامی کاندیداهای حوزه ارامنه

روبرت بکلریان

ورژ درماردیروسیان