حضور گسترده در انتخابات بیانگر درایت ملت و پشتوانه نظام خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بی‌تردید هم اکنون ایران اسلامی به کشوری تبدیل شده است که نه تنها معادلات منطقه ای بلکه تحولات اجتماعی و سیاسی بین اللملی را کاملا متاثر از مواضع اصولی و عدالت خواهانه آن است.



این بیانیه می‌افزاید: ظهور قدرتی جدید و ناشناخته اراده مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی پازل هماهنگ و از پیش ساخته جهان دو قطبی را به هم زد و آغازگر سومانی غلبه اراده ملت ها بر حاکمان مستبد و دست نشانده گردید ،آنچه که هم اکنون در قلب دنیا سرمایه داری غرب صنعتی در حال وقوع است ، الفبای مشترکی با بیداری ملل اسلامی در منطقه خاورمیانه دارد که همانا مفهوم والای عدالت است.



بوق‌های تبلیغاتی دشمنان جدایی مردم از نظام جمهوری اسلامی را فریاد می‌زند



در ادامه این بیانیه آمده است : قطب ظالم سرمایه داری به خوبی دریافته که انقلاب اسلامی ایران الهام بخش تمام حرکات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در سراسر جهان بوده ، لذا می‌کوشد تا با ظاهرسازی فریبکارانه اتهام پوچ ناکارآمدی و عقب ماندگی را متوجه این سرزمین پاک اسلامی کند، از آن رو به هر ترفندی متوسل گشته تا ضمن دلسرد کردن ملت غیور و حماسه ساز ایران اسلامی، بوق‌های تبلیغاتی خویش را برای فاصله انداختن مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی بکار بندد.



تحریم و تهدیدها مردم را از آرمان‌های والای انقلاب مأیوس و دلسرد نمی‌کند



در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: تصویب تحریم‌های همه جانبه صنعتی و تکنولوژیکی، تلاش برای محدود ساختن روابط اقتصادی و تجاری، ترور دانشمندان و مهندسان جوان و نوآور ایرانی، بستن راه‌های تبادیل علمی و هزاران اقدام مذبوهانه از این قبیل همه و همه برای آن است که با فشار آوردن به مردم یکپارچه متحد و همیشه در صحنه ایران اسلامی ، ایشان را از پیگیری اهداف و آرمان های والای انقلاب مایوس و دلسرد سازد ، غافل از اینکه تمامی این دست و پا زدن های بی ثمر تنها به فشرده تر شدن صفوف همدلی و استوار تر گردیدن عزم و اراده ملی ایرانیان مسلمان منجر خواهد شد.



در این بیانیه تصریح شده است: مهندسان و متخصصان ایران اسلامی با تقدیر از حماسه آفرینی مردم شریف و هوشیارکشور در راهپیمایی عظیم و حیرت آور 22 بهمن سال جاری که ارده الهی در آن متجلی بود ، با یاد آوری موقعیت بین المللی و ضرورت نقش آفرینی به موقع و الهام بخش انقلاب اسلامی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور با شکوه و تاثیر گذار در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که یکی از مظاهر مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است اعلام مینماید که حضور همه جانبه مردم برای شرکت در این دوره از انتخابات که از حساسیت های بالایی برخوردار است و بیانگر درایت و فرزانگی این ملت بوده و پشتوانه ای قوی برای نظام در دیپلماسی بین المللی محسوب گردیده و موجب می شود تا در تمامی عرصه های حساس حضور ایران اسلامی به عنوان وزنه ای سنگین و غیر قابل چشم پوشی محاسبه گردد.



ویژگی‌های یک نماینده اصلح



در بخش پایانی این بیانیه آمده است: دقت در انتخاب نمایندگان اصلح، متعهد به مبانی و اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، پاکدست و با سابقه ای شفاف و درخشان خدمتگذار و دلسوز و از طبقه ضعیف جامعه، شجاع و ظلم ستیز و عدالت طلب، آراسته به حسن خلق و آداب اسلامی ، متخصص و توانمند و بیزار از کانون های قدرت و ثروت موجب می‌‌شود تا مجلسی تشکیل شود که به حق عصاره ملت بوده و با تمام توان کمر به خدمت جامعه بسته و تا تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی از پای ننشیند.



رجاء واثق داریم که در سایه الطاف الهی و هدایت ولیعصر (عج) تجلی دیگری از معجزه قرن انقلاب اسلامی را در این دوره از انخابات شاهده بوده و رضایت روح خدا و شهدای راه حق را تحصیل کنیم.