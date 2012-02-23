برد و باخت برای دو تیم فرقی نمی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی بعد از باخت تیمش با نتیجه 114 بر 68 در برابر ذوب آهن که در ورزشگاه آزادی برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باخت و برد این دیدار برای دو تیم هیچ فرقی نمی کرد.

وی افزود: دو تیم در دیدار فاقد انگیزه بودند، اگر می بردیم دهم جدول رده بندی قرار داشتیم و اگر هم تیم بازی را واگذار می کردیم باز هم دهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار داشتیم.

سرمربی تیم بسکتبال پویا تهران ادامه داد: هر دو تیم، بازی با احتیاطی را انجام دادند و در طول بازی تلاش می کردند که بازیکان خود را حفظ کنند ولی می توانستیم بهتر از این هم ظاهر شویم به هر حال تیم ذوب آهن نسبت به تیم ما در شرایط بهتری قرار دارد.

صالحی گفت: بازیکنان ما در زمین بازی سرگردان بودند به دلیل اینکه انگیزه برای بازی کردن نداشتن و نتیجه بازی برای آنها اهمیت و فرقی نمی کرد.

سرمربی تیم بسکتبال پویا تهران اظهار داشت: تیم ما در طول فصل خوب عمل کرده است و تاکنون 6 پیروزی داشته ایم که می توانستیم 9 پیروزی داشته باشیم.