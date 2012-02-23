جزیره ای عمل کردن به حوزه فرهنگ آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازده ظهر پنج شنبه در هفتمین نشست کمیسیونهای فرهنگی مراکز شهرهای استان البرز گفت: جزیره ای عمل کردن در مقوله فرهنگ آسیب های متعددی را در پی دارد که این امر لایه های مختلف اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: هم اکنون سیاست دشمنان نظام از درگیری و جنگ سرد به ایجاد جنگ نرم سوق یافته که این امر بر ضرورت توجه بیشتر به مباحث فرهنگی می افزاید.

شهردار کرج ادامه داد: یکی از فعالیتهایی که در مجموعه مدیریت شهری می تواند به صورت اثربخش انجام گیرد ایجاد تعامل، وحدت و انسجام در میان مجموعه مدیریت شهری است.

آقازاده اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های مطلوب فرهنگ و هنر در شهرهای مختلف استان شاهد به ثمر نشستن برخی از اقدامات و ناهماهنگی در برخی دیگر از شهرها هستیم که این امر لزوم یکپارچه سازی فرهنگی را دوچندان می کند.

وی یادآور شد: لازم است مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری مسائل فرهنگی را محور انجام و ایجاد فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود قرار داده و در این راستا گامهای موثری بردارند.