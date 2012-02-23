دستگیری سرکرده باند شرارت در چابهار/ افزایش 20 درصدی کرایه حمل و نقل مسافر

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 30 بهمن ماه سالجاری چهار فرد مسلح به صورت مخفیانه وارد یک منزل در منطقه گلشهر شهرستان چابهار شده و با تهدید و ایجاد رعب و وحشت طلاجات و زیورآلات چهار زنی که در منزل حضور داشتند را به سرقت برده و با یک دستگاه خودرو پراید متواری شدند.

سرهنگ احمد طاهری گفت: مالباختگان به دنبال این سرقت مسلحانه بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفته و درخواست کمک کردند که بلافاصله اکیپ گشت کلانتری 11 شهرستان چابهار در محل حاضر شد و تحقیقات و بررسی‌های اولیه خود را در زمینه نحوه و چگونگی این سرقت آغاز کرد.

وی افزود: مسئولان انتظامی شهرستان چابهار به منظور شناسایی و دستگیری سارقان مسلح و جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت در منطقه بلافاصله دستور اجرای طرح مهار در کلیه مسیرهای ورودی و خروجی این شهرستان را صادر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با اجرای به موقع طرح مهار و با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی کلانتری 11 شهرستان چابهار سارقان مسلح لحظاتی پس از فرار با یک دستگاه خودرو پراید در حالی که با سرعت بالا از منطقه گلشهر به سمت خیابان حافظ این شهرستان متواری بودند شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی گفت: سارقان مسلح برای فرار از چنگال قانون دست به سلاح برده و به سمت ماموران تیراندازی کردند که با عکس ‌العمل سریع نیروهای عمل کننده و اعزام نیروهای کمکی از یگان امداد شهرستان چابهار به محل و مسدود کردن کلیه مسیرهای فرار اشرار و سارقان مسلح در محاصره پلیس گرفتار شدند.

وی افزود: در این عملیات سه نفر از اشرار مسلح دستگیر و از آنان سه قبضه سلاح جنگی به همراه یک دستگاه خودرو و یک پلاستیک حاوی طلاجات مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ طاهری اظهار داشت: در تحقیقات و بررسی‌های پلیس مشخص شد سارقان مسلح که تحت تعقیب مراجع قضایی نیز قرار دارند از سرشاخه های اصلی و سرکرده یک باند آدم ربایی و شرارت در سطح استان هستند.

افزایش 20 درصدی کرایه حمل و نقل مسافر در سیستان و بلوچستان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ های سیستان و بلوچستان گفت: از 25 اسفندماه تا 15 فروردین کرایه حمل مسافر 20 درصد افزایش خواهد داشت.

علیرضا مجرد افزود: همه ساله به منظور جبران بخشی از زیان ناشی از تردد برخی ناوگان‌ های مسافری در ایام نوروز، کاهش زیان اقتصادی فعالان این بخش و به منظور ایجاد انگیزه‌ های لازم برای ارائه خدمات مطلوب ‌تر نرخ حمل مسافر در ایام نوروز 20 درصد افزایش می ‌یابد.

وی در راستای تسهیل در مسافرت و جلوگیری از ازدحام مسافر در ایام نوروز و افزایش سفرهای برنامه ریزی شده از مسافران خواست از یک هفته قبل اقدام به تهیه بلیت کنند.

وی بیان داشت: مسافران می ‌توانند با مراجعه به دفاتر فروش بلیت شرکت ‌های مسافربری و آژانس ‌های طرف قرارداد شرکت ‌های حمل و نقل در تمام شهرستان‌ های استان یا مراجعه حضوری به پایانه‌ های مسافربری اقدام به تهیه بلیت‌ های نوروزی کنند.

اختصاص 50 دستگاه تاکسی ون به شهرداری ایرانشهر

مسئول واحد تاکسیرانی ایرانشهر گفت: با اختصاص 50 دستگاه تاکسی ون از محل مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت حمل و نقل عمومی ایرانشهر گسترش می ‌یابد.

نادر قلندرزهی افزود: 50 دستگاه تاکسی از محل مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان سیستان و ‌بلوچستان با پرداخت تسهیلات یارانه‌ ای به افراد واجد شرایط واگذار می‌ شود.

وی با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی در ایرانشهر اظهار داشت: با وارد شدن این تعداد از تاکسی ‌ها به ناوگان شهر، ترافیک حاکم کمتر و روانتر شده و نسبت به اتوبوس و تاکسی کارآیی بهتری خواهد داشت.

وی گفت: این تسهیلات بصورت یارانه ‌ای به ازای هر دستگاه 100 میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

وی همچنین از شهروندان خواست با توجه به تعیین مهلت برای جذب این تعداد از تاکسی ‌ها از سوی استانداری، در صورت تمایل هرچه سریعتر به واحد تاکسیرانی ایرانشهر مراجعه کنند.