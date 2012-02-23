نقشه های گردشگری چهارمحال و بختیاری اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان ریاحی گفت: با برنامه ریزی انجام شده، اصلاح نقشه های گردشگری چهارمحال و بختیاری انجام شده و اطلاعات مورد نیاز گردشگران نوروزی ورودی به استان در مجموعه ای جامع قابل عرضه است.

وی فعالیت بیشتر گشت های نظارتی بازرگانی و تعزیرات حکومتی در نوروز ۱۳۹۰ را ضروری بیان و تأکید کرد: باید با ارائه خدمات مطلوب زمینه رضایت حداکثری گردشگران و مسافران نوروزی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری آمادگی شهرداری ها، دهیاری ها و اماکن اقامتی برای پذیرایی مطلوب از گردشگران نوروزی را ضروری برشمرد.

وی تصریح کرد: تغییر نگاه دست اندرکاران بخش شهری برای تجهیز و آماده سازی فضای شهری به سمت نشاط و شادی ضرورت دارد.

ریاحی افزود: بهبود وضعیت جاده ها و اماکن بین راهی، گسترش فعالیت امداد خودروها، تجهیز و آمادگی دستگاه های مقابله با حوادث غیرمترقبه و ساماندهی گروه های ثابت و سیار امدادرسانی به مردم در نوروز ضروری است.

معرفی جاذبه های چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر چهارمحال و بختیاری خواستار همکاری دستگاه های اجرایی برای معرفی جاذبه های استان و افزایش رفاه مسافران نوروزی شد.

علی اصغر عنابستانی گفت: هم افزایی و هم پوشانی برای خدمات رسانی بیشتر به مردم در نوروز، فلسفه تشکیل این ستاد و کمیته های وابسته است.

وی موازی کاری در اطلاع رسانی و اجرای وظایف کمیته های ستاد تسهیلات سفر چهارمحال و بختیاری را ممنوع اعلام و تأکید کرد: در نوروز ۱۳۹۰، برخی دستگاه ها اقدام به چاپ و انتشار دفترچه های اطلاع رسانی با اطلاعات ناقص کرده و گردشگران را سرگردان کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: فعال نبودن برخی واحدهای پرداخت خسارت بیمه به گردشگرانی که در نوروز سال ۹۰ دچار تصادف شدند و سرگردانی برخی مسافران در تأمین محل اقامت، از مشکلاتی بوده که مسافران ورودی به استان با آن مواجه بودند.

وی معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری به عنوان مقصد جدید گردشگری را ضروری و تصریح کرد: باید از ظرفیت مناسب رسانه ملی و خبرگزاری ها برای معرفی استان به هموطنان و گردشگران خارج از کشور استفاده شود.

عنابستانی گفت: استفاده از تجربه موفق استان های دیگر در اجرای برنامه های هنری و شاد و ایجاد فضای فرح بخش برای مسافران و گردشگران نوروزی در چهارمحال و بختیاری برای فراهم کردن اوقات خوب ویژه گردشگران مؤثر است.

ایجاد ستاد انتخاباتی در روستاها ممنوع است

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ایجاد ستاد انتخاباتی در روستاها را ممنوع دانست.

یزدان جلالی گفت: نامزدهای انتخابات نمهمین دوره مجلس شورای اسلامی می توانند دفاتر ستادی خود را در شهرستان، مرکز بخش و شهرها ایجاد کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ایجاد دفاتر ستاد انتخاباتی در روستاها برای این نامزدهای انتخاباتی ممنوع است.

جلالی از اجرای طرح پایش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: طرح پایش با همکاری دستگاه های اجرایی که دارای جایگاه اجتماعی بوده اجرا شده و هدف آن تشویق و ترغیب مردم برای حضور حداکثری در انتخابات و پرهیز از قومی گرایی و قومی مداری بوده است.

مردم مجری برگزاری انتخابات هستند

رئیس ستاد انتخابات شهرستان لردگان مدیریت انتخابات در ایران را با مردم دانست.

منصور ظفریان گفت: در ایران، مردم مجری برگزاری انتخابات هستند.

وی تأکید کرد: با تعیین هیئت های اجرایی، بازرسی، نظارت و معتمدین از مردم و نظارت آن ها بر روند انتخابات، دموکراسی را به معنی واقعی کلمه می توان در ایران به نظاره نشست.

ظفریان حضور و نظارت مسئولان و مجریان انتخابات را به دور از هر گونه جبهه و گرایش سیاسی برشمرد و افزود: مدیریت شهرستان لردگان اجازه هیچ گونه دخالت حزب، گرایش سیاسی یا قوم و قبیله ای را در این انتخابات نمی دهد.

سرپرست فرمانداری شهرستان لردگان صیانت از آرای مردم را وظیفه ای قانونی بیان و تصریح کرد: خدامحوری و قانون مداری ملاک عمل مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات مجلس نهم است.

وی گفت: بازرسان وظیفه دارند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی عوامل اجرایی با هماهنگی نماینده فرماندار، با متخلف برخورد قانونی کنند.

گندم مورد نیاز استان چهارمحال و بختیاری تا پنج ماه آینده خریداری شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از خریداری و ذخیره گندم مورد نیاز پنج ماه آینده استان خبرداد.

رحمان کرمی گفت: هم اکنون ۵۰ هزار تن گندم از استان های همجوار برای استان خریداری و وارد شده و در هیچ کدام از سیلوها با مشکل کمبود گندم مواجه نیستیم.

وی تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون هدف مندی یارانه ها مصرف سرانه گندم و آرد چهارمحال و بختیاری از ۱۳ کیلوگرم به هشت کیلوگرم کاهش یافته و باعث صرفه جویی ۶۰ هزار تنی مصرف گندم در استان شده است.

کرمی مصرف ماهانه گندم در چهارمحال و بختیاری را هفت هزار تن برشمرد و افزود: پارسال افزون بر ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری میزان خرید گندم در سال های گذشته در استان را ۷۰ هزار تن اعلام و تصریح کرد: با کاهش میزان مصرف، میزان خرید گندم نیز کاهش یافته است.

وی گفت: هم اکنون قیمت خرید و فروش گندم آزاد در چهارمحال و بختیاری پنج هزار و ۶۰۰ ریال است.