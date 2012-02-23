نگران بازی های بعد و بازیکن خارجی تیم ذوب آهن هستم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کوهیان بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 114 بر 68 در برابر پویا که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نگران بازی های بعدی و همچنین بازیکن خارجی تیم ذوب آهن هستم.

وی افزود: به طور کلی بازیکنان تیم ذوب آهن در زمین بازی خوب ظاهر شدند و بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و بازیکنان با یکدیگر هماهنگ بودند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: در این بازی یکی از بازیکنان خارجی خود را در اختیار نداشتیم که علت این امر مشکلات مالی تیم است که امیدواریم در آینده بتوانیم از بازیکن و پتانسیل خوب استفاده کنیم.

کوهیان گفت: بازی های بعدی تیم ذوب آهن بسیار مهم حساس است که باید تمام تمرکز خود را برای این بازی ها بگذاریم.

حل مشکل بازیکن خارجی روز مسابقه به درد ما نمی خورد

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه حل مشکل بازیکن خارجی تیم روز مسابقه به درد تیم نمی خورد، اظهار داشت: نبود بازیکن خارجی در تمرینات و بازی ها سبب می شود که این بازیکن هماهنگی خود را با دیگر بازیکنان از دست دهد و زمانی که وارد تیم شود برای هماهنگ شدن این بازیکن با دیگر بازیکنان نیز زمان نیاز دارد.