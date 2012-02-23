83 درصد مردم البرز مهاجر هستند/ بستر برگزاری انتخابات فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر پنج شنبه در هفتمین نشست کمیسیونهای فرهنگی مراکز شهرهای استان البرز در محل سالن اجتماعات باشگاه میلاد اظهار داشت: در حال حاضر 83 درصد مردم ساکن در البرز مهاجرین سایر استانها هستند و بیش از 75 درصد این طیف در مرکز استان یعنی کلانشهر کرج متمرکز هستند.

وی افزود: دو میلیون و 640 هزار برگ تعرفه اخذ رای برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در البرز در نظر گرفته شده است.

رجبی بیان کرد: 899 شعبه ثابت شهری و روستایی و 97 شعبه سیار شهری و روستایی برای این دوره از انتخابات در البرز فعال است.

معاون استاندار البرز ادامه داد: با توجه به ترکیب جمعیتی و نمای کلی استان بی شک شاهد حضور مردم ولایتمدار البرز در این دوره از انتخابات خواهیم بود.

وی گفت: خوشبختانه در البرز تاکنون گزارشی در خصوص تخلفات انتخاباتی گزارش نشده و فعالیتهای تبلیغاتی در فضای آرام در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات البرز گفت: انتخابات جاری نخستین انتخابات پس از استان شدن البرز است که این امر بر لزوم مشارکت مطلوب در این زمینه می افزاید.