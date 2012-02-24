به گزارش خبرنگار مهر، این حمایتها در پی نامه آیتالله مهدوی کنی به اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفت.
در نامه آیتالله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به اعضای جامعه مدرسین آمده است: با شناختی که حقیر از مواضع سیاسی حجتالاسلام آقای بنایی دارم و حضرت آیتالله مومن نیز تائید میکنند، انتظار داریم که خدمات شایسته ایشان ملحوظ شود.
آیتالله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو ارشد جامعه مدرسین نیز نوشته است: حجت الاسلام آقای بنایی در طول دو دوره نمایندگی از مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مسیر اسلام اصیل حرکت داشته و خدمات مختلف فراوانی انجام داده و صفت سیاسی و رفتاری او مورد تائید است.
بر اساس این گزارش حضرات آیات ملکوتی، محفوظی، مقتدایی، طاهری خرم آبادی، میرمحمدی، استادی، مسعودی خمینی، فاضل لنکرانی، فیض گیلانی، نظری، صابری همدانی، غروی و حجتالاسلام جمشیدی در نامههای جداگانهای ضمن تائید حجتالاسلام بنایی، از مردم قم خواستهاند که در نهمین دوره انتخابات مجلس به وی رأی دهند.
آیتالله طاهری خرمآبادی: اینجانب بر اساس شناخت کامل از حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ علی بنایی، ضمن تائید مواضع سیاسی و انقلابی وی امیدوارم همچون دو دوره گذشته مردم شریف قم از خدمات این نماینده مردمی و دلسوز و مورد اعتماد حضرات مراجع عظام تقلید بهرهمند شوند.
آیتالله میرمحمدی: همان طور که صلاحیت حجتالاسلام جناب آقای بنایی در دوره قبل مجلس شورای اسلامی مورد تائید جامعه مدرسین بوده است، اینجانب با توجه به سابقه ارزنده ایشان در این دوره نیز بر نظر تائیدی خود باقی هستم.
آیتالله مرتضی مقتدایی: خدمات شایسته حجت الاسلام و المسلمین آقای بنایی در مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای همه اهالی قم مشهود است و مزید توفیقات ایشان را در آینده از درگاه ایزد متعال خواستارم.
آیتالله رضا استادی امام جمعه قم: آنچه حضرت آیتالله مهدوی کنی و آیتالله مومن مرقوم فرمودهاند برای تائید حجتالاسلام والمسلمین بنایی مورد قبول اینجانب است.
آیتالله سید محمد غروی: با توجه به تائیدات حضرات آیات و شناخت شخصی نسبت به عملکرد حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی و خدمات خستگی ناپذیر ایشان در طول چند سال اخیر برای مردم شهید پرور و نقش مهمی که در وحدت اصولگراها ایفا کردهاند حقیر ایشان را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تائید میکنم و انشاء الله به ایشان رای خواهم داد.
آیتالله ملکوتی: جناب مستطاب حجتالاسلام آقای بنایی مورد تائید است.
آیتالله محفوظی: مطالب مسطور مورد تائید است.
آیتالله مسعودی خمینی: شایسته است مردم شرافتمند استان خون و قیام قم با توجه به تاکید چندین نفر از اعضای محترم و پیشکسوت جامعه مدرسین مانند دو دوره گذشته جناب حجت الاسلام بنایی را به عنوان نماینده شهر کریمه اهل بیت(ع) انتخاب نمایند.
آیتالله فیض گیلانی: با توجه به شناختی که حقیر از حجتالاسلام بنایی و خدماتی که در قم انجام دادهاند دارم، ایشان را شایسته نمایندگی در قم میدانم. امیدوارم جوامع مختلف به ایشان رای دهند که رای به آقای بنایی رای به خدمات مفید ایشان و به حوزه علمیه و شهرستان قم است.
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی: انصاف آن است که ایشان در دو دوره نمایندگی فعالیت و خدمات فراوانی داشتهاند که مسئولان اجرایی کشور و استان نیز بر آن گواهی دارند. استقامت ایشان نسبت به آرمانهای انقلاب و امام و رهبری نیز بر صلاحیت ایشان میافزاید. امید است از وجود ایشان در مجلس آینده بهرهمند باشیم. انشاء الله.
حجتالاسلام والمسلمین نظری: حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای بنایی مورد تائید اینجانب بوده و خدمات شایسته ایشان به استان مقدس قم قابل تقدیر میباشد. امید است نامبرده تجارب و توان خود را در راستای کارآمدی مجلس شورای اسلامی و توسعه اجتماعی – اقتصادی استان به کار گیرند.
حجتالاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی: مردم شریف و قدرشناس استان قم از نزدیک شاهد و ناظر تلاشها و مجاهدتهای پیگیر و مجدانه حجتالاسلام بنایی در خدمت به مردم، خاصه محرومین و نیز ارتقای استان قم در زمینههای مختلف هستند. انشاء الله همواره در خدمت به آستان مقدسه کریمه اهل بیت(س) و نیز عش آل محمد(ص) بیش از پیش موفق و موید باشند.
درپی نامه آیتالله مهدویکنی/
15 تن از علما و اعضای جامعه مدرسین از حجتالاسلام بنایی حمایت کردند
قم - خبرگزاری مهر: 15 تن از علما و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با نوشتن نامههایی خطاب به مردم قم از حجتالاسلام علی بنایی در انتخابات مجلس حمایت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، این حمایتها در پی نامه آیتالله مهدوی کنی به اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صورت گرفت.
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