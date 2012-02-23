مصرف روغن کبد ماهی نقش زیادی در حفظ سلامت جنین دارد

ژاله پورالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 که برای حفظ سلامت بدن ضروری هستند در داخل بدن نمی‌توانند ساخته شوند براین اساس باید آنها را از طریق غذاها یا مکمل‌های غذایی به‌دست آورد.

وی بیان کرد: روغن کبد ماهی یک مکمل غذایی غنی از اسیدهای چرب امگا-3، ویتامین A و ویتامین D است که در مصارف پزشکی به کار می رود.

پورالحسینی اظهار داشت: روغن کبد ماهی در کاهش فشار خون و تجمع پلاکت‌ها، حفظ سلامت جنین، کاهش احتمال زایمان زودرس و نوزادان کم وزن در زنان باردار، تقویت ضریب هوشی نوزادان مصرف می شود.

وی تصریح کرد: این روغن همچنین در موارد کاهش میزان کلسترول مضر خون، کاهش میزان تری گلسرید خون و تقویت سیستم ایمنی بدن و در بهبود بیماریهای التهابی از جمله آرتروز کاربرد دارد.

این کارشناس مواد غذایی بیان داشت: برای بهبود سلامت ذهنی و تقویت هوشیاری و حافظه و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی نیز روغن کبد ماهی توصیه می‌شود.

وی عنوان کرد: این روغنها به دلیل دارا بودن الکل‌های سنگین و مواد غیرقابل صابونی شدن مثل اسکوالن‌ها، در صنایع مختلف قابلیت استفاده زیادی دارند.

پورالحسینی گفت: کبد برخی ماهیان به طور معمول حدود چهار تا 9درصد وزن بدن را شامل می ‌شود که حدود 45 تا 67 درصد آن را روغن و همین طور مقادیر چشمگیری ویتامین‌های گروه B تشکیل داده است.

وی افزود: روغن کبد ماهی که عمدتا برای مصارف پزشکی تهیه می‌شود دارای رنگ زرد روشن بوده و دارای مقادیر فراوان ویتامین A است در حالی که روغن کبد ماهی که رنگ آن نارنجی است دارای مقدار کمتری ویتامین A بوده و برای غذای دام و مصارف صنعتی کاربرد دارد.