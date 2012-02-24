انتخابات صحنه آزمایش سربلندی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبرشعبانی‌فرد عصرپنج شنبه درنخستین همایش خواهران طلبه استان مرکزی در حسینیه شهدای اراک با بیان اینکه، انتخابات صحنه آزمایش است و ملت ایران بار دیگر از این امتحان سربلند بیرون خواهند آمد، افزود: امروز چشم جهانیان و دوست و دشمن به انتخابات ایران است تا ببینند که ملت چگونه در انتخابات شرکت می کند.

وی با اشاره به اینکه، حضور گسترده مظلومان جهان را خوشحال می کند افزود: بیداری اسلامی نشات گرفته از انقلاب اسلامی و مقاومت ملت ایران در مقابل استکبار و وابستگان داخلی آن بود و اکنون نیز ملت های آزاده در انتظار حضور ملت ایران در پای صندوق های رای هستند تا الگو بگیرند.

استاندار مرکزی در ادامه نقش زنان را در انقلاب تشریح کردو گفت: زنان از ابتدای انقلاب با حضور پرشور خود در حرکت های انقلابی و اسلامی توسعه انقلاب و کشور را باعث شدند و اکنون نیز نقش جدی در انتخابات دارند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کار حوزه‌های علمیه و حضور بانوان گفت: حوزه‌های علمیه در نشر و ترویج معارف اسلامی و هدایت جامعه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند که باید برای توسعه و نشر معارف اسلامی تلاش خود را بیشتر کنند.

شعبانی فرد افزود: تربیت اخلاقی و معنوی مردم، اساس حوزه های علمیه است و باید این مراکز دینی نسبت به نشر و ترویج معارف اسلامی و هدایت جامعه بیشتر تلاش کنند.

وی گفت: همچنین حوزه های علمیه و طلبه های برادر و خواهر برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر، توجه مردم به خصوص جوانان به نماز و تربیت استاد برای حوزه های بیشتر تلاش کنند



استاندار تاکید کرد: ترویج امر به معروف و نهی از منکر، گسترش فرهنگ نماز و تربیت اسلامی از مسائل مهمی است که حوزه‌های علمیه باید به آن توجه کنند.

