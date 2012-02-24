این نشست قرار است امروز"جمعه" با شرکت نماینده حدود 70 کشور و سازمان و نهاد منطقه ای و بین المللی از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی ،آمریکا و رهبران اپوزیسیون سوریه در تونس پایتخت این کشور تشکیل شود.



هدف از تشکیل این نشست که به پیشنهاد عربستان سعودی، قطر آمریکا و دولت تونس برگزار می شود، ارائه پیش نویس طرحی برای سرنگونی نظام سوریه و به رسمیت شناختن مخالفان سوری موسوم به شورای انتقالی سوریه است.



روسیه که یکی از همپیمانان دولت بشار اسد است این کنفرانس را تحریم کرده، زیرا به اعتقاد روسیه برگزاری چنین کنفرانسی بدون حضور نماینده دولت سوریه کمکی به حل مشکلات این کشور نخواهد کرد.



اساسا این کنفرانس در پی شکست طرح های مشترک اتحادیه عرب و آمریکا برای دخالت نظامی در سوریه و وتوی قطعنامه پیشنهادی عربستان و قطر از سوی روسیه و چین تشکیل می شود.



به رسمیت شناختن شورای حکومت انتقالی به ریاست برهان غلیون در واقع مقدمه ای برای شبیه سازی حوادث لیبی در سوریه به شمار می رود.



با اینکه جریانهای اپوزیسیون داخلی سوریه که رهبری آنان را میشل کیلو به عهده دارد با هر گونه دخالت خارجی در مسائل داخلی سوریه مخالفند، اما آمریکا، عربستان، قطر و اتحادیه عرب تلاش می کنند تا از رهگذر تشدید نا امنی ها، دولت سوریه را سرنگون کنند.



اوضاع داخلی سوریه پس از 11ماه درگیری خونین اکنون رو به آرامش می گذارد، به همین دلیل آمریکا، قطر وعربستان در توطئه ای جدید تلاش می کنند تا از رهگذر تشکیل کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه مشروعیت لازم را به شورای انتقالی سوریه به رهبری برهان غلیون بدهند.



طبیعی است کنفرانس تونس به عنوان اهرم فشار جدیدی بر دولت بشار اسد تلقی می شود و هیچگونه طرحی برای حل مسالمت آمیز بحران داخلی سوریه ندارد.



این کنفرانس دو روز پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی سوریه تشکیل می شود تا حجم مشارکت مردمی در همه پرسی قانون اساسی سوریه را تحت الشعاع قرار دهد.



با این حال به نظر می رسد شرایط داخلی سوریه به گونه ای است که ارائه هرگونه طرحی برای سرنگونی دولت بشار اسد با شکست روبرو خواهد شد، زیرا بروزشکاف میان رهبران اپوزیسیون داخلی و خارجی سوریه راه را برای تعامل دولت بشار اسد با رهبران اپوزیسیون معتدل هموار می کند.



گروه های اپوزیسیون داخلی از هواداران خود خواسته اند تا درهمه پرسی قانون اساسی سوریه که روز یکشنبه پس فردا در سراسر این کشوربرگزارمی شود شرکت کنند.



بنا براین با توجه به وجود اختلاف در دیدگاه شرکت کنندگان در نشست دوستان سوریه در تونس ارائه طرح مشترکی برای دخالت در مسائل داخلی سوریه به انسجام ملی این کشور در برابر تهدیدهای خارجی منجر خواهد شد.



ملت سوریه به ویژه ساکنان شهرهای دمشق، حلب، لاذقیه، طرطوس، قامشلی والحسکه از اوضاع فعلی و نا امنی ها در برخی مناطق به ویژه حمص به ستوه آمده اند و از ارتش این کشور خواسته اند تا با یک اقدام نظامی به حضور گروههای تروریستی سلفی و القاعده در این کشور پایان دهد.



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه