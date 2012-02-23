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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

حجت الاسلام تشیع:

رفتار استاد حوزه بیشتر از گفتار در طلاب اثرگذار است

رفتار استاد حوزه بیشتر از گفتار در طلاب اثرگذار است

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه (ص) گفت: منش و رفتار استاد به مراتب بیشتر از گفتار استاد در ذهن و روح طلبه اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تشیع ظهر پنج‌شنبه در چهارمین اجلاس تربیتی استادان جامعه المصطفی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) اظهار داشت: حضور استادان وارسته در تربیت طلاب بسیار مهم است، حوزه در قبل از انقلاب همواره بر محور استاد اداره می شده است و استادان نقش مستقیم در تربیت طلاب و ارتقاء مسایل فکری و معنوی بر عهده داشته اند.

وی عنوان کرد: مدرسه شهید حقانی، مجتهدی در تهران و بنابی در تبریز از نمونه‌های مدارس موفقی هستند که مدیر خودساخته توانسته شاگردان خودساخته‌ای را تربیت کند که بیانگر اهمیت فوق العاده استاد در ذهن طلبه و الگو بودن اوست.

لزوم پرداختن بیشتر به اخلاق در حوزه

مدرس جامعه المصطفی در سوریه ادامه داد: منش و رفتار استاد به مراتب بیشتر از گفتار استاد در ذهن و روح طلبه اثرگذار است.

وی افزود: استاد باید از هر جلسه ای استفاده اخلاقی داشته باشد و از هر فرصتی برای تاثیرگذاری اخلاقی استفاده کند.

تشیع بیان کرد: حضور استاد در نمازهای جماعت و به خصوص نماز جماعتی که طلاب در آن حضور دارند موجب ارتباط معنوی بیشتر با طلبه و اثرگذاری او شود.

وی افزود: آشناکردن طلبه و انس او با قرآن و نماز و ادعیه فقط از عهده استاد بر می‌آید.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی تأکید کرد: اگر به مراکز آموزشی در کشورهای مختلف اعزامی صورت گیرد باید مدیری مدرس اعزام شود که هم سابقه تدریس داشته باشد و هم مدیریت بلد باشد تا نقش تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدات فراروی مراکز آموزشی این نهاد حوزوی در خارج کشور بیان داشت: پرداختن به قرآن و نهج البلاغه، عدم اختلاط زن و مرد و وجود فضلا و استادان وارسته همان طور که فرصت است می‌تواند نبود هر کدام از این عوامل نیز به تهدید تبدیل شود.
 

کد مطلب 1541960

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