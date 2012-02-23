رفتار استاد حوزه بیشتر از گفتار در طلاب اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تشیع ظهر پنج‌شنبه در چهارمین اجلاس تربیتی استادان جامعه المصطفی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) اظهار داشت: حضور استادان وارسته در تربیت طلاب بسیار مهم است، حوزه در قبل از انقلاب همواره بر محور استاد اداره می شده است و استادان نقش مستقیم در تربیت طلاب و ارتقاء مسایل فکری و معنوی بر عهده داشته اند.



وی عنوان کرد: مدرسه شهید حقانی، مجتهدی در تهران و بنابی در تبریز از نمونه‌های مدارس موفقی هستند که مدیر خودساخته توانسته شاگردان خودساخته‌ای را تربیت کند که بیانگر اهمیت فوق العاده استاد در ذهن طلبه و الگو بودن اوست.



لزوم پرداختن بیشتر به اخلاق در حوزه



مدرس جامعه المصطفی در سوریه ادامه داد: منش و رفتار استاد به مراتب بیشتر از گفتار استاد در ذهن و روح طلبه اثرگذار است.



وی افزود: استاد باید از هر جلسه ای استفاده اخلاقی داشته باشد و از هر فرصتی برای تاثیرگذاری اخلاقی استفاده کند.



تشیع بیان کرد: حضور استاد در نمازهای جماعت و به خصوص نماز جماعتی که طلاب در آن حضور دارند موجب ارتباط معنوی بیشتر با طلبه و اثرگذاری او شود.



وی افزود: آشناکردن طلبه و انس او با قرآن و نماز و ادعیه فقط از عهده استاد بر می‌آید.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی تأکید کرد: اگر به مراکز آموزشی در کشورهای مختلف اعزامی صورت گیرد باید مدیری مدرس اعزام شود که هم سابقه تدریس داشته باشد و هم مدیریت بلد باشد تا نقش تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.



وی با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدات فراروی مراکز آموزشی این نهاد حوزوی در خارج کشور بیان داشت: پرداختن به قرآن و نهج البلاغه، عدم اختلاط زن و مرد و وجود فضلا و استادان وارسته همان طور که فرصت است می‌تواند نبود هر کدام از این عوامل نیز به تهدید تبدیل شود.

