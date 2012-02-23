اسامی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی38 نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان های چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه شهرکرد:

اردشیر نوریان، عبدالله بیاتی اشکفتکی، سید سعید زمانیان دهکردی، سید محمدعلی سبحانی، صادق سلیمی بنی، حسین کاظمی نافچی، طهماسب مطهری، منوچهر نجفی، محمد هاشمی شهرکی.

حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:

علی یوسف پور، شریف اسدی آلیکوهی، خدابخش بهرامی، دلشاد جهانبخشی پلکی، علی حیدری، نورالله حیدری دستنایی، داوود حیدری پبدنی، داوود طاهری، حمیدرضا عزیزی فارسانی، علی فروزنده جونقانی.

حوزه انتخابیه بروجن:

رجبعلی صادقی سفیددشتی، حمیدرضا اسدی، فرهاد حبیبی، علی اصغر خدارحمی، عطاءالله خلیلی، یدالله ربیعی فرادنبه، امیر عباس سلطانی، .

حوزه انتخابیه لردگان:

عبدالمحمد بابااحمدی میلانی، رستم بابمیر ساطحی، داوود توحیدی، حشمت الله تیرگیر مال خلیفه، اسدالله جلیل سرقلعه، مجید جلیل سرقلعه، محمد خالدی سردشتی، غلامرضا رحیمی، شهباز شمس الدینی، سهراب عبداللهی سهل آبادی، علی اکبر نظری.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.