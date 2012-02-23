انتخابات باید بدون هیچ خللی باشکوه تر از همیشه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی، ظهر پنجشنبه در دیدار با هیئت های مذهبی و کانون مداحان و شاعران مذهبی خراسان رضوی اظهار داشت: هیئت های مذهبی تنها متعلق به سیدالشهدا(ع) نیست بلکه محور فعالیت تشکل های مذهبی اجتماعی و سیاسی مبتنی از محبت اهل بیت(ع) است.

وی با بیان اینکه تشکل ها و هیئت های مذهبی باید در مرکزیت فعالیت های سیاسی قرار گیرند، ادامه داد: حضور و مشارکت مردم در پای صندوق های رای توسط همه کشورهای دنیا مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر کوچکترین نقصی به این انتخابات وارد شود دشمن از این نقص علیه کشور بهره برداری می کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه تشکیل هیئت های مذهبی در ایران سابقه 300 ساله دارد، گفت: این هیئت ها ریشه دار ترین تشکل، انقلابی و سیاسی هستند.

وی با بیان اینکه ولایت و حاکمیت اهل بیت(ع) بر قدرت دشمنان مسلط است، افزود: رسالت هیئت های مذهبی در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت جریان اهل بیت(ع) است چرا که نظام جمهوری اسلامی ایران اولین نظام ولایی با محوریت محبت اهل بیت (ع) قدرت پیدا کرده است.

امام جمعه مشهد خطاب به مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) به عنوان افراد تاثیر گذار در جامعه افزود: عزت و رزق شما مداحان در گروی خدمتگزاری به امام حسین(ع) است.

وی بیان داشت: نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیازمند افرادی است که سینه چاک ولایت و اهل بیت(ع) باشند.

آیت الله علم الهدی در ادامه خواستار برگزاری دو همایش دعا و دعاخوانی و مقتل خوانی به منظور ارتقای سطح معلومات علمی ذاکرین اهل بیت(ع) و ساماندهی و انسجام هیئت های مذهبی در ماه های محرم و صفر شد.