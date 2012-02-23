115 پروژه علمی از دانش آموزان قزوین به جشنواره جابر بن حیان راه یافت

فاطمه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مرحله استانی این طرح که در روزهای چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود دانش آموزان دوره ابتدایی همه مناطق استان قزوین فعالیت های علمی خود را در قالب یک نمایشگاه علمی به معرض نمایش و داوری می گذارند.

وی یادآور شد: طرح جابربن حیان طرحی است که به منظور پویایی نظام آموزش و پرورش از طریق نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و نیز تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان ابتدایی، پرورش قدرت تفکر و حل مسئله و سعی در زمینه سازی رشد افرادی موفق در به کارگیری مناسب و بهینه مهارت های علمی و عملی در زندگی فردی و اجتماعی اجرا می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: این طرح در سال تحصیلی جاری در 89 مدرسه ابتدایی نواحی و مناطق مختلف استان اجرا و پس از برگزاری نمایشگاه مدرسه ای، منطقه ای و استانی، چند پروژه برتر علمی، براساس سهمیه وزارتی به مرحله کشوری راه پیدا می کند.