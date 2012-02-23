نداشتن برند؛ مشکل اصلی صنایع دستی ایران

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: صنایع دستی کشورمان در حال حاضر از نظر کیفیت در سطح جهانی، بالاترین درجه را داراست اما به لحاظ فروش محصولات دچار مشکل هستیم.

پوینده افزود: ما اگر بتوانیم در حوزه صنایع دستی کشور برندسازی کنیم موفقیت قابل توجهی را کسب خواهیم کرد، برای اینکه محصولات ما در بازار جهانی نمایان⁯تر خواهد شد و در نتیجه سرمایه⁯گذار و خریدار به راحتی قادر به تشخیص محصول ایرانی است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور ترکیه، اظهار داشت: در این راستا می⁯توانیم با مشارکت دیگر کشورها اقدامات موثری را انجام دهیم، برای مثال ترکیه کشور برادر و مسلمان ما از گزینه⁯های خوب در این بخش است.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز ادامه داد: ما با کشور ترکیه برنامه⁯ریزی⁯هایی کردیم که بتوانیم برند⁯های مشترکی را در بخش صنایع دستی ایجاد کنیم، زیرا اگر دو کشور با هم همکاری کنند کارها آسانتر انجام می⁯شود.