10 هزار نفر پای صندوق های رای در حوزه انتخابی شهریار حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس جوهری اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم که یکی از رویدادهای بی نظیر وتحولات بزرگ کشور است، نظامی که با شعار اسلام گرایی و نفس قدسی و دم مسیحایی امام خمینی (ره) که پرچم دار انقلاب بود شکل گرفت و حرکت نوینی را درتاریخ جهان بنا نهاد وکسی فکر نمی کرد چنین انقلاب نوپایی در منطقه خاورمیانه شکل بگیرد وتاثیر گذار در منطقه باشد واز همه گردنه ها عبور نماید وقله های پیشرفت وترقی را یکی پس از دیگری فتح کند.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری انقلاب اسلامی ایران همه انتخابات مهم و بی نظیر هستند اما انتخابات مجلس در نوع خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

این مسئول عنوان کرد: تحولات بسیارشگرفی در جهان رخ داده است که با الگوگیری از انقلاب و نظام ما بوده و با توجه به بیداری اسلامی که در جهان بوجود آمده است برخی کشورها انقلابشان را شروع کرده اند و تمام جبهه کفر و استکبار را انگشت به دهان و متحیر وحیران ساخته اند.

جوهری ادامه داد: در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که باید مردم ولایت مدار و با بصیرت ما طبق سنوات گذشته با حضور پرشور و حد اکثری خود با دیگرمشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بزنند.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: تا به امروز تلاش های بسیاری انجام گرفته و در سه حوزه انتخاباتی شهرستانهای شهریار، قدس وملارد بالغ بر 458 شعبه اخذ رای مستقر خواهد شد که در این زمینه بیش از 10 هزار نفر پای صندوق های رای حضور دارند.

وی، انتخابات را یک تکلیف شرعی دانست و اعلام کرد: حضور مردم پای صندوق های رای اگرچه یک حق قانونی و مسلم برای آنها شمرده می شود یک نگاه تکلیف مدارانه نیز دارد که به حق مردم تا به امروز به آن لبیک گفتند.

این مسئول افزود: نمایندگان فرماندار نیز باید با یک تعامل مثبت وسازنده، شعب اخذ رای را مدیریت کنند وایجاد آرامش، حفاظت و حراست از آرای مردم و تعامل سازنده با دیگر اعضای شعب، از وظایف اصلی نمایندگان فرماندار در پای شعب اخذ رای است.

شهردار باغستان از مهندسان به عنوان محور توسعه و عمران شهری یاد کرد



به مناسبت 5 اسفند ماه روز مهندس شهردار باغستان با اعلام این که مهندسان به عنوان محور توسعه و عمران شهری هستند، بر نقش محوری آنان در تحقق اهداف زیر بنایی کشور تاکید کرد و افزود: اگر در دوران طاغوت تمامی پروژه های عمرانی کشور اعم از پل ها، سدها، راه ها و تاسیسات زیر بنایی به دست مهندسان آمریکایی و اروپایی اجرا می شد اما امروزه به برکت انقلاب اسلامی و خود باوری جوانان ایران اسلامی، این کشور به یکی از کشورهای مهم و مطرح دنیا در صادرات خدمات فنی مهندسی تبدیل شده و در کنار آن تمامی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به دست مهندسان جوان و نخبه ایرانی اجرا می‌شوند.

محمدصادق کولیوند بر نقش موثر مهندسان و نیروهای فنی جوان در شکل‌گیری تحولات بزرگ عمرانی خدماتی در سطح شهر باغستان تاکید و عنوان کرد: تلاش برای مقاوم‌ سازی، استانداردسازی، سرعت و دقت در اجرای طرح‌ها، استفاده از فن‌آوری‌های روز، رعایت دقیق ضوابط و مقررات و تکیه بر وجدان کاری از جمله الزامات فعالیت مهندسان جوان و نیروهای فنی شاغل در شهرداری باغستان است که باید مورد توجه قرار گیرد.