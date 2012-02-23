جامعه ورزشی آذربایجان غربی نباید آلوده سیاست شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح اللهی عصر پنجشنبه در جمع روسا و نایب رئیسان هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی از تبلیغات انتخاباتی برخی سیاسیون با حمایت ورزشکاران انتقاد کرد و افزود: شرافت ورزشی و مردانگی جریان ورزش نباید به خاطر برخی منافع سیاسی افراد لطمه ببیند، نباید جامعه ورزشی استان آلوده سیاست شود.

وی با اشاره به نقش فعال گروه ها ورزشی در صحنه های حمایت از نظام جمهوری اسلامی به خصوص راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال گفت: مردمی بودن هیئت های ورزشی و تکیه بر بدنه اجتماعی مردم از ویژگی های بارز این هیئت هاست و عشق و علاقه فردی در این حوزه ها حرف اول را می زند .

معاون سیاسی اجتماعی استاندار در ادامه با تاکید بر اینکه اداره کل ورزش و جوانان تنها تسهیل کننده امر ورزش جوانان استان است، افزود: باید برای پیشبرد اهداف و توسعه ورزش در استان هم افزایی صورت بگیرد، چرا که ورزش همیشه یک واقعیت انکارناپذیر است .

وی استفاده از تجربه های مثبت بشری را مورد اشاره قرار داد و افزود: نظام پیشرفت در دنیای امروز تصاعدی و هندسی است و ما نمی توانیم خود را از دستاوردهای علم بشری و تجربه های به دست آمده بی نیاز بدانیم .

وی با بیان اینکه ورزشکاران و قهرمانان فقط به خاطر امکانات موفق نشده اند، تصریح کرد: همت و اراده بالا در رسیدن به پیروزی حرف اول را می زند .

فتح الهی اضافه کرد: باید به جوانها نقش داد تا خود را نشان دهند، نباید صرفا امکانات ارائه شود بلکه باید جوانها احساس عضویت در جامعه و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت اجتماعی کشور بکنند وگرنه نمی توانند نقش آفرین باشند، این روحیه مسئولیت پذیری را باید در جوانان تقویت کرد .

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه به آورده و توانمندی مسئولان و اعضای هیئت های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: باز سازی و به روز بودن خیلی مهم است، در حال حاضر در امر مدیریت توسعه ورزش، سنتی حرکت می کنیم که باید با آشنایی با اصول نوین علم ورزش و برگزاری کارگاههای تخصصی این نقیصه برطرف شود.

رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی در ادامه یادآور شد: جامعه ورزشی می تواند به اصل مشارکت در نظام سیاسی کشور کمک کند و اصولا ورزش در جریانات اجتماعی باید حضور داشته باشد و جریان ورزش در چنین مواقعی بی تفاوت نیست .