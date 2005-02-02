شيعيان هرگز به دنبال جدايي از عراق نيستند// با تشكيل دولت فراگير منتخب بهانه اي براي ادامه حضور اشغالگران نخواهد ماند

" علي اوسي" در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، در پاسخ به اينكه آيا تقسيم عراق به سه منطقه فدرال و تشكيل چنين منطقه اي را در جنوب براي عراق مفيد مي دانيد يا آنكه اين مساله را آغاز براي تجزيه اين كشور تعبير مي كنيد، گفت : به هر شكل نمي توان فدراتيو را طرح تقسيم ناميد زيرا ساختاري سياسي است كه در قانون موقت عراق هم به آن اشاره شده وبر آن تاكيد شده است وبه صراحت در اين قانون آمده است كه سيستم فدرال مي تواند در هر نقطه اي از عراق برقرار شود در حالي كه وزارتخانه هاي حاكميتي وحساس همچنان در مركز باقي خواهند ماند.



وي افزود : در سيستم فدرالي دولت مركزي همچنان در بغداد خواهد بود و يك رئيس جمهور خواهد داشت وايالت هاي مختلفي به آن خواهد پيوست. به تعبيري ديگر مي توان در اين نظام ايالت هاي متعددي را براي يك كشور ايجاد كرد ، پس با توجه به اينكه هر ايالت مي تواند از منابع طبيعي خود براي بازسازي حوزه استحفاظي خود استفاده كند اين امر مي تواند به نفع بازسازي جنوب عراق باشد كه رژيم سابق آن را به ويرانه تبديل كرد، به بياني روشن تر اگر نظام فدرال درعراق به شكل كاملا دقيق وبا زيرساخت هاي محكم تشكيل شود طرحي براي تقسيم نخواهد بود بخصوص كه بدانيم آناني كه امروز در جنوب عراق خواستار تشكيل فدراتيو در جنوب هستند همواره بر اينكه مي خواهند در چارچوب عراقي يكپارچه قرار گيرند، تاكيد دارند.



وي درباره اينكه آيا با تشكيل يك ساختار فدرال (ايالت) در جنوب و شمال ومركز عراق، شيعيان مركز عراق به اقليتي در ايالت مركزي تبديل نخواهند، گفت : سيستم فدرالي كه ما به دنبال تشكيل آن هستيم نظام فدرال اداري است ، به تعبيري واضح تر ما به دنبال تشكيل نظام فدرال قومي مذهبي نيستيم بلكه بهترين گزينه ما نظام فدرال جغرافيايي است يعني مناطقي كه نزديك يكديگري هستند بتوانند ايالتي را تشكيل داده و در راه بازسازي كشور گام بردارند.

رئيس مركز پژوهش هاي جنوب عراق در انگليس درباره ارزيابي خود از برگزاري انتخابات سراسري عراق كه يكشنبه 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار شد، اظهار داشت : انتخابات يكي از شاخص هاي روند سياسي عراق محسوب مي شود كه اكنون (پس از انتخابات) مجلس ملي عراق تشكيل خواهد شد كه وظيفه تدوين قانون اساسي دايمي را برعهده خواهد گرفت ، همچنين دولت انتقالي ودولت دائم عراق هم تشكيل خواهد شد من بر اين باورم كه برداشتن اين گام ها كمك شاياني به كاهش زمان حضور نيروهاي اشغالگر در عراق خواهد كرد وبه اين نيروها مجالي براي ادامه حضور در كشور نخواهد داد.

وي پيش بيني كرد : دولت منتخب عراق متشكل از طيف هاي گسترده اي از جريان ها سياسي عراق باشد واين تشكل گسترده به آمريكا و اشغالگران ديگر اجازه نخواهد داد كه توجيهي براي ادامه حضور خود در عراق بيابند.

از اوسي سوال شد كه دولت آمريكا اعلام كرده حداقل 120 هزار نظامي خود را همچنان در عراق باقي خواهد گذاشت كه وي پاسخ داد: به نظرم اگر واقعا دولتي منتخب در عراق روي كار آيد ، آنگاه اين مردم عراق خواهند بود كه واضح وقدرتمند نظر خود را در مورد اشغالگران اعلام خواهند كرد هيچ انساني در روي اين كره خاكي وجود ندارد كه زندگي تحت اشغال را بپذيرد.



وي افزود : اگر دولت آمريكا بخواهد برخلاف خواست ونظر ملت عراق همچنان دراين كشورباقي بماند آنگاه است كه ملت عراق علنا مخالفت خود را با اين حضور اعلام خواهد كرد واجازه نخواهد داد بر خلاف اراده اش كاري صورت پذيرد.

