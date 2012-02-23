کشف بیش از ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی اظهار داشت: با به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی از فعالیت باند توزیع مواد مخدر در مارلیک، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران شناسائی و دستگیری اعضای باند را در دستور کار خود قرار می دهند.



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در تحقیقات اولیه پلیس، پاتوق اعضای باند در مارلیک ملارد مورد شناسایی قرار گرفته و تحت مراقبت شبانه مأموران انتظامی قرار می گیرد.



وی عنوان کرد: با تداوم تعقیب و مراقبت های شبانه روزی پلیس مبارزه با مواد مخدر سرنخ تازه ای از جابجائی یک محموله بزرگ مواد مخدر به دست آمده و مراقبت های پلیس شدت می یابد تا اینکه در یک عملیات شبانه اعضای باند توزیع کننده مواد مخدر در حین انتقال مواد مخدر در یک تعقیب و گریز کوتاه دستگیر می شوند.



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در بازرسی های اولیه پلیس با بدست آمدن یک عدد سوئیچ خودرو از قاچاقچیان مواد مخدر ۸۹ کیلو گرم حشیش در بسته های آماده شده کشف و دو دستگاه خودروی پژو توقیف می شود.



دستگیری ۱۵ سارق و کشف ۱۷ فقره سرقت در غرب استان تهران

وی در بخش دیگری اعلام کرد: با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، ۱۵ سارق دستگیر، ۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه و ۱۷ فقره سرقت کشف شد.



این مسئول یادآور شد: با تلاش مجموعه کارکنان و ماموران انتظامی این فرماندهی در سطح شهرستانهای شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و ملارد، پنج سارق خودرو دستگیر و ۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف و به مالباختگان برگردانده شد.



اصلانی در تکمیل این خبر افزود: با تلاش ماموران انتظامی، ۲۶ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و در این راستا ۵ سارق خودرو و۱ سارق موتورسیکلت در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار، ملارد و قدس دستگیر شدند.



وی افزود: با تلاش پلیس سه سارق منزل، چهار سارق اماکن و دو سارق کیف قاپ نیز دستگیر که در مجموع ۱۷ فقره انواع سرقت کشف شد.



اصلانی در پایان تأکید کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و بالا رفتن احساس امنیت در جامعه و نا امن کردن محیط برای مجرمان، شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، هر چه سریع تر موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.