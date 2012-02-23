تلاش برای راهیابی به المپیک/ نماینده خراسان شمالی عازم کشور چک شد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس علی اکبری جودوکار وزن 73 کیلو خراسان شمالی درتیم ملی به همراه 6 ملی پوش دیگر برای شرکت در جام جهانی جودو عصر پنجشنبه عازم شهر پراک کشور چک شدند.

این رقابت ها حکم سهمیه المپیک را دارد و در صورتی که علی اکبری بتواند در جمع سه نفر برتر وزن خود قرار گیرد، شانس زیادی برای راهیابی به مسابقات المپیک 2012 لندن خوهد داشت.

یادآور می شود: مربیگری تیم ملی جودو بر عهده خسرو دلیر بوده و جام جهانی جودو نیز 6 تا 7 اسفند در شهر پراک جمهوری چک برگزار می شود.

همچنین محمد محمدی بریمانلو دیگر جودوکار استان خراسان شمالی در تیم ملی جودوی جوانان کشور، اردیبهشت ماه سال 91 به همراه تیم ملی جوانان به مسابقات آسیایی تایلند اعزام می شود.