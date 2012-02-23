  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

جام جهانی جودو/

تلاش برای راهیابی به المپیک/ نماینده خراسان شمالی عازم کشور چک شد

تلاش برای راهیابی به المپیک/ نماینده خراسان شمالی عازم کشور چک شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: جودوکار خراسان شمالی در تیم ملی جودوی کشور، برای شرکت در رقابت های جام جهانی جودو، ایران را به مقصد کشور چک ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس علی اکبری جودوکار وزن 73 کیلو خراسان شمالی درتیم ملی به همراه 6 ملی پوش دیگر برای شرکت در جام جهانی جودو عصر پنجشنبه عازم شهر پراک کشور چک شدند.

این رقابت ها حکم سهمیه المپیک را دارد و در صورتی که علی اکبری بتواند در جمع سه نفر برتر وزن خود قرار گیرد، شانس زیادی برای راهیابی به مسابقات المپیک 2012 لندن خوهد داشت.

یادآور می شود: مربیگری تیم ملی جودو بر عهده خسرو دلیر بوده و جام جهانی جودو نیز 6 تا 7 اسفند در شهر پراک جمهوری چک برگزار می شود.

همچنین محمد محمدی بریمانلو دیگر جودوکار استان خراسان شمالی در تیم ملی جودوی جوانان کشور، اردیبهشت ماه سال 91 به همراه تیم ملی جوانان به مسابقات آسیایی تایلند اعزام می شود.

کد مطلب 1541971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه