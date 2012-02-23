مسابقات بسکتبال در فرخشهر برگزار می شود

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت بسکتبال فرخشهر در نظر دارد یکسری مسابقات بین بازیکنان این هیئت برای آمادگی بیشتر برای مسابقات استانی برگزار کند.
وی افزود: این مسابقات درنیمه اول اردیبهشت سال آینده در شهر فرخشهر برگزار می شود.
رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: این دوره از مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود.
حسنی تاکید کرد: این مسابقات در سالن تختی فرخشهر برگزار خواهد شد و این مسابقات برای آمادگی بیشتر برای مسابقات استانی در نظر گرفته شده است.
فرخشهر سومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است و بیش از 35 هزار نفر جمعیت دارد.
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