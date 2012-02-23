  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۲

حسینی در گفتگو با مهر:

مسابقات بسکتبال در فرخشهر برگزار می شود

مسابقات بسکتبال در فرخشهر برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: مسابقات بسکتبال برای آمادگی تیم های بسکتبال در شهر فرخشهر برگزار می شود.

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت بسکتبال فرخشهر در نظر دارد یکسری مسابقات بین بازیکنان این هیئت برای آمادگی بیشتر برای مسابقات استانی برگزار کند.

وی افزود: این مسابقات درنیمه اول اردیبهشت سال آینده در شهر فرخشهر برگزار می شود.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: این دوره از مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود.

حسنی تاکید کرد: این مسابقات در سالن تختی فرخشهر برگزار خواهد شد و این مسابقات برای آمادگی بیشتر برای مسابقات استانی در نظر گرفته شده است.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است و بیش از 35 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1541976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها