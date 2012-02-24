رونمایی از کتاب مفاتیح الحیات/ نمایشگاه معنویت در هنر شهادت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز علمی و تحقیقاتی اسراء در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست قم از موسسه فرهنگی، تحقیقاتی چاپ و نشر اسراء وابسته به دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی، از رونمایی چاپ کتاب وزین و با ارزش مفاتیح الحیات دانشمند عالیقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد که در آن دستور العمل‌های همه ابعاد زندگی برای بشریت آمده است .



همچنین در بخشی از آن دستور العمل‌هایی در جهت نحوه عملکرد و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در راه سعادت اجتماعی و خدمتگزاری مردم و همچنین حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اشاره شده است.



قم به تمامی جهان اسلام تعلق دارد



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در این دیدار از اقدامات و فعالیت‌های بسیار موثر این موسسه علمی و تحقیقاتی در زمینه رعایت استانداردهای زیست محیطی و توجه به مسائل زیست محیطی قدردانی کرد.



محمود علی رکنی همچنین با تمجید از مقام بسیار شامخ آیت الله جوادی آملی، مراجع بزرگوار را نعمتهای الهی برای تمامی انسانهای آزاده و مسلمانان راستین و پیروان واقعی حضرت محمد مصطفی‌(ص) دانست و گفت: قم به لحاظ وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) و مراکز بزرگ علمی - مذهبی و به برکت وجود علمای دینی و مراجع بزرگوار، شهری مطرح در سطوح بین المللی است.



وی ادامه داد: قم به تمامی جهان اسلام تعلق داشته و حوزه فعالیت‌ها، اقدامات و مسئولیت‌ها را در این استان دو چندان کرده است.



رکنی ادامه داد: چه بسیاری از جوامع بزرگ اسلامی هستند که در آرزوی چنین موهبتی الهی در بلاد و سرزمین خود به سر می‌برند.



برپایی نمایشگاه معنویت در هنر شهادت



نمایشگاه معنویت در هنر شهادت از سوی بسیج استادان دانشکده فنی و حرفه‌ای قم در نگارخانه دانشجویی شمسه، وابسته به جهاد دانشگاهی قم برپا شده است.



مسئول بسیج استادان دانشکده فنی و حرفه‌ای قم با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت شهدای هسته‌ای و چهلمین روز شهادت احمدی روشن برپا شده است.



فاطمه متینی‌منش افزود: این فراخوان به مناسبت هفته بسیج و به ویژه سالروز شهادت شهید شهریاری انجام شد.



مسئول بسیج استادان دانشکده فنی و حرفه‌ای قم اظهار داشت: در این نمایشگاه 40 اثر در قالب مقاله‌، خوشنویسی و طراحی پوستر ارائه و و به نمایش درآمده است.



متینی‌منش با بیان اینکه بیش از 80 اثر با فراخوان اعلام شده به بسیج استادان ارسال شد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و فنی و حرفه‌ای بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کردند که آثار برگزیده در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.



یادآور می شود: این نمایشگاه تا 10 اسفند در نگارخانه دانشجویی شمسه واقع در خیابان شهید فاطمی، بین کوچه 16 و 18 دایر است.

