مهندسان ایران تحریم را به عامل توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی عصر پنج شنبه در همایش بزرگداشت روز مهندس در کانون امام علی ( ع ) اراک با بیان اینکه تحریم های دشمن علیه ایران چیزی جز توسعه و پیشرفت ایران اسلامی دستاوردی برای استکبار ندارد و این اصل را مهندسان کشورمان در طول سالها ثابت کردند، افزود: هراس دشمنان از پیشرفت بیشتر ایران اسلامی است و به این دلیل دست به تحریم های مختلف علیه ما می زند در حالیکه دانشمندان و مهندسان ما این معادله را تغییر دادند.

وی با بیان اینکه اکنون ایران از علم و دانش و توان فنی و مهندسی از کشورهای رده بالای جهان است، گفت: دستیابی به فناوری نانو، هسته ای و بیوتکنولوژی دستاورد سالها تلاش متخصصان و مهندسانی است که انگیزه آنان توسعه ایران اسلامی و ایستادگی در مقابل دشمنان است.

نصرالهی با اشاره به اینکه، نظام سلطه و استکبار جهانی به خوبی از قدرت علمی ایران آگاه است و به همین خاطر قصد جلوگیری از اقتدار علمی کشور را دارد، گفت: ترور دانشمندان هسته ای ایران هم ناشی از هراس و عصبانیت دشمن از پیشرفت روزافزون ماست.

وی بیداری اسلامی را ناشی از مقاومت و تلاش ملت ایران اسلامی دانست و گفت: با وجود تحریم ها و توطئه های مختلف دشمن علیه جمهوری اسلامی اکنون این نظام الگویی برای جنبش های اسلامی ملت های مسلمان و آزاد جهان قرار گرفته است.

معاون استانداری استان مرکزی با بیان اینکه اکنون صدای اعتراض علیه نظام سرمایه داری در قلب اروپا و آمریکا با توسل به الگوهای ایرانی صورت می گیرد افزود: اکنون صدای اعتراض به نظام سلطه و سرمایه داری، مردم آمریکا با تصویر شهید مصطفی احمدی روشن به علامت انزجار از دولتمردان کاخ سفید صورت می گیرد.

وی گفت: ملت ایران اسلامی اکنون به خوبی قدردان نعمت ولایت، انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل، شهیدان و رهبر معظم انقلاب هستند و از مواضع به حق خود هرگز عقب نشینی نکرده و از انقلاب اسلامی دفاع کرده و می کنند.