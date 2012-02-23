یکی از مهمترین ابعاد انتخابات شایسته گزینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر جهانبخشی عصر پنج شنبه درنخستین همایش خواهران طلبه استان مرکزی در حسینیه شهدای اراک با بیان اینکه، از مهمترین ابعاد انتخابات شایسته گزینی و انتخاب اصلح به عنوان یک وظیفه و تکلیف است، افزود: حضور حداکثری مردم در این برهه حساس و انتخاب شایسته آنها نقشه های شوم بدخواهان انقلاب اسلامی را نقش بر آب خواهد کرد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای ایجاد انگیزه و شور برای حضور گسترده درانتخابات همراه با بصیرت افزایی و شایسته گزینی گفت: انتخاب شایسته از وصایای امام راحل است که باید ملت به آن عمل کنند.

جهانبخشی گفت: با انتخب شایسته می توان یک مجلس کارآمد داشت و ملت ایران در انتخاب خود دقت کنند و با آگاهی و بصیرت افراد امین، دارای اخلاق اسلامی،صالح، صادق را انتخاب کنند.

وی افزود: کسانی را انتخاب کنند که از نظر علمی دارای فکر و اندیشه علمی بوده و به وظایف حوزه قانونگذاری احاطه داشته و به مسائل روزجهان و کشور و حوزه انتخابیه خود آشنا باشد و از نظر اخلاق اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشند.