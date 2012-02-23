720 غرفه برای عرضه مستقیم کالا در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری عصر پنجشنبه جلسه تنظیم بازار استان اضافه کرد: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از 15 اسفند ماه سال جاری در تمام شهرستانها راه اندازی می شود.

به گفته وی در این نمایشگاه ها اجناس اساسی و مورد نیاز مردم از قبیل شکر، روغن و برنج به اندازه نیاز عمومی و با قیمت تثبیت شده همراه با کنترل و نظارت در اختیار مردم قرار می گیرد.

صابری بر نظارت مستمر، کنترل دقیق و اعمال قاطعیت بر اصناف تاکید کرد و افزود: با توجه به پایان سال و نزدیک شدن به ایام عید و خرید مردم باید نظارت و کنترل از سوی دستگاههای دخیل با جدیت کامل پیگیری شود.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ارائه اجناس نامرغوب باید کنترل بهداشتی و سلامت مواد غذایی در مراکز تولید، عرضه و مصرف مواد غذایی به صورت مستمر و بدون اغماض صورت گیرد.

استاندار اردبیل رعایت شئونات بازار اسلامی را در تمام مناطق استان خواستار شد و عنوان کرد: تشکلهای اسلامی بازار و مجامع امور صنفی توانمندترین عناصر برای نظارت و کنترل تنظیم بازار و قیمت کالاها هستند.

وی به برخی از ضعفها و نارساییهای موجود در نمایشگاه دائمی اردبیل اشاره کرد و یادآور شد: عدم وجود سرویس بهداشتی مناسب و مطلوب، نبود نظارت کافی بر غرفه داران از جمله ضعف هایی است که در نمایشگاه دائمی اردبیل وجود دارد و باید برطرف شود.



صابری همچنین از دستگاههای استان خواست تا در خصوص توزیع هرچه بیشتر اقلام مورد نیاز و اساسی مردم از قبیل مرغ، گوشت و آجیل برنامه ریزی دقیق داشته باشند و از گران فروشی و سودجویان در این راستا جلوگیری و برخورد قانونی به عمل آورند.

