جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در فاروج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی فاروج گفت: این جشنواره در پنج مقطع تحصیلی زیر 17 سال به منظور آشنایی و ایجاد انگیزه بین کودکان و نوجوانان برگزار شد.

یدالله احمدی افزود: مسابقات در رشته های حفظ و نقاشی با مضامین قرآنی برای مقطع پیش دبستانی و دبستانی و رشته های حفظ، مفاهیم، خوشنویسی، مقاله نویسی و سرود برای مقطع راهنمایی و دبیرستان انجام گرفت.

وی در ادامه گفت: 250 نفر در این جشنواره شرکت کردند که 150 نفر دارای اثر نقاشی وخوشنویسی و100 نفر نیز در سایر رشته های قرآنی در این جشنواره حضور داشتند.

احمدی اضافه کرد: افرادی که در این مسابقات به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند در مرحله استانی نیز شرکت خواهند کرد.

برگزاری جلسات گفتمان دینی تحت عنوان انتظار و مهدویت





جلسات گفتمان دینی با موضوع انتظارومهدویت، با حضور امام جمعه سملقان در مدرسه شهید ناصری شهر آشخانه برگزار شد.



حجت الاسلام شریعتی نژاد در جمع دانش آموزان این مدرسه طی سخنانی به وظایف انسانها در دوران غیبت اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف انسان ها، عبودیت و اطاعت خداوند است.



وی با بیان اینکه خداوند، مالک، صاحب، آفریننده و مدبر است افزود: همه ما جزو اجزاء این عالمیم و به همین دلیل بشر موظف است که خالق خود را اطاعت کند.



امام جمعه مانه و سملقان یادآور شد: اطاعت بشر به معنای هماهنگ شدن او با حرکت کلی عالم است.



وی تصریح کرد: انسان اگر بر طبق قوانین و وظایف شرعی و دینی، که دین به او آموخته است مل کند، هماهنگ با این حرکت آفرینش حرکت کرده و لذا پیشرفت او آسانتر محقق می شود.

وی دومین خصوصیت انسان درعصرغیبت راقرار دادن دنیا در جهت رستگاری آخرت دانست و گفت: انسان باید سعی کند که سود دنیوی را در جهت هدفهای اخروی قرار بدهد.



در پایان این جلسه حجت الاسلام شریعتی به سئوالات دانش آموزان پاسخ داد.



مشابه این جلسه در آموزشگاه های ریحانه و آسیه شهرپیش قلعه نیز با حضور امام جمعه مانه و سملقان برگزار شد.

مداحان اسفراینی دارای کد شناسایی بیمه می شوند





مسئول کانون مداحان شهرستان اسفراین در نشست با مسئول فرهنگی تبلیغات اسلامی این شهر گفت: مداحان دارای کد شناسایی بیمه می شوند.



علی اصغر قلعه نویی افزود: مداحان اسفراین جهت انجام مراحل قانونی بیمه با در دست داشتن تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت و کارت ملی می توانند حداکثر تا روز شنبه ششم اسفند ماه جاری به قسمت فرهنگی تبلیغات اسلامی اسفراین مراجعه و مدارک خود را تحویل دهند.