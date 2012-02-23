شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر اردن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی راهی امارات شده است از ساعت 19 امروز پنجشنبه در ورزشگاه الوصل دبی به مصاف تیم ملی فوتبال اردن رفت و در پایان نیمه اول با نتیجه یک بر صفر مغلوب حریف خود شد.

در این دیدار کارلوس کی روش، سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، احسان حاجی صفی، حسین ماهینی، علیرضا حقیقی، قاسم حدادی فر، علی کریمی، رضا نوروزی، کریم انصاریفرد و غلامرضا رضایی را از ابتدا در ترکیب تیم قرارداد که البته این نفرات نتوانستند بازی جذابی را به نمایش بگذارند.

در حالی تیم ملی فوتبال ایران پراشتباه ظاهر می شد و حملات کم رمقی را برای بازکردن دروازه اردن انجام می داد، بازیکنان خط حمله معدود موقعیت های گلزنی را هدر دادند تا تیم ملی اردن که بازی قابل قبولی را در نیمه اول به نمایش گذاشت در دقیقه 40 روز غفلت خط دفاعی ایران دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کند.