تیم بسکتبال جهش ترابری قم در برابر مهرام تهران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جهش ترابری قم عصر روز پنج شنبه در تالار بسکتبال مجموعه آزادی در ادامه مسابقات معوقه لیگ برتر با نتیجه 94 بر 45 در برابر تیم مهرام تهران شکست خورد.



ورژ آبکاریان سرداور، اکبر مومنی داور اول و مصطفی شریعت داور دوم این دیدار بودند.



کوارتر اول، دوم، سوم و چهارم بازی به ترتیب 24 بر 8، 26 بر 16، 20 بر هفت و 24 بر 14 به سود مهرام به اتمام رسید.

حسین رحمتی، سجاد مشایخی، فرید اصلانی، مهدی کامرانی، امیر صدیقی، بابک پاک نژاد، حامد آفاق، نیکولاس، صمد نیکخواه بهرامی، محسن مراد خانی، آرمان زنگنه، محمد رضا درگی بازیکنان مهرام بودند و هدایت این تیم را مصطفی هاشمی برعهده داشت.



بهنام یخچال، امیر حسین تاتاری، هومن موحدپور، رضا شهباز نژاد، وحید نوروزی، ابراهیم رستمی، شاهرخ علامه، حسن امینی، سعید صفرپور، امیر سامانی، مجید نادری، مصطفی حسینی بازیکنان تیم جهش ترابری قم بودند که هدایت این تیم را سید عباس آقاکوچکی بر عهده داشت.



امیر صدیقی از تیم مهرام 20 امتیاز و از تیم جهش ترابری موحدپور با 9 امتیاز بیشترین امتیاز این دیدار را به دست آوردند.