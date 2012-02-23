جدال قعرنشین با صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال/ توهین سرمربی مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جهش ترابری قم عصر پنج شنبه در ادامه مسابقات معوقه لیگ برتر بسکتبال در برابر صدرنشین جدول رده بندی در تالار بسکتبال مجموعه آزادی با آرامش زانو زد.



تیم جهش ترابری قم که سال دوم حضور در مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور را تجربه می کند در این دوره از بازی ها با ادامه سناریوی باخت همچنان در قعر جدول رده بندی قرار دارد.



تیم جهش ترابری قم در سال گذشته با نام راه و ترابری در مسابقات شرکت کرد و با وجود بازیکنان سرشناسی همچون اصغر کاردوست، واتاری مارش، توماج کریمیان، کلود مارکوس و ایمان زند توانست به عنوان ششمی مسابقات دست یابد اما در مسابقات لیگ برتر سال جاری این تیم قمی با هدایت سید عباس آقا کوچکی همچنان در قعر جدول رده بندی مسابقات قرار دارد.



یکی از نکات جالب توجه این بازی این بود که خبری از مهدی آقاکوچکی بازیکن تیم جهش ترابری قم در دیدار با مهرام نبود که این بازیکنان در بازی های نخست این تیم همچون بازیکن شماره هفت این تیم شهباز نژاد حضور پر رنگی داشت.

سکوت بازیکنان و سرمربی تیم جهش ترابری بر خلاف تیم مهرام در این بازی از نکات قابل توجه بود به دلیل اینکه همین سرمربی و بازیکنان در سال گذشته هیجان و پتانسیل بسیاری داشتند.



عصبانیت بیش از حد سرمربی تیم مهرام در طول بازی و چهره خندان مهدی کامرانی از حاشیه های این دیدار بود.

سرمربی تیم مهرام در کوارتر دوم بازی به بازیکن شماره چهار خود حسین رحمتی با عصبانیت گفت: باید در کرج بازی کنی، اینجا بازی لیگ برتر است.



پنج بازیکن تیم جهش ترابری در دو کوارتر نخست بازی نه تنها امتیازی نگرفتند بلکه عملکرد منفی از جمله خطا هم داشتند.

سرمربی تیم مهرام تهران در پایان بازی، سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "نظر وی درمورد بازی و بازیکنان خود در این دیدار چیست" را سئوال مسخره عنوان کرد.