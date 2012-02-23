احترام گذاشتیم و بازی کردیم/ آقاکوچکی بیشتر از بضاعت تیمش بازی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی شامگاه پنج شنبه بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 94 بر 45 در برابر جهش ترابری قم که در تالار بسکتبال آزادی تهران برگزار شد، اظهار داشت: به بازیکنان تیم مهرام گفته بودند که به تیم جهش ترابری احترام بگذارند و سخت بازی کنند.



وی با اشاره به اینکه این دیدار از بازی های معوقه بود، اضافه کرد: تیم قم بهتر از بضاعت خود بازی کرد.



وی ادامه داد: سید عباس آقاکوچکی سرمربی تیم راه و ترابری بیشتر از بضاعت تیمش بازی گرفت و بازیکنان این تیم خوب بازی کردند.



وی در جواب سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظرتان راجع به بازی و بازیکنان خود در این دیدار چیست؟، اظهار داشت: این سئوالتان مسخره است.



مصطفی هاشمی سال گذشته هدایت تیم پتروشیمی بندر امام را بر عهده داشت و در بازی تیمش در برابر تیم راه و ترابری (جهش ترابری کنونی) شکست سختی را محتمل شد و در آن بازی به داور، زمین و ناظر بازی بسیار اعتراض کرد.