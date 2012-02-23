سهام شرکت گاز استان اردبیل واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر شرکت گاز استان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: زمینه انجام این مهم فراهم شده و به زودی با اطلاع قبلی سهام شرکت گاز اردبیل واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون فرایند لازم برای واگذاری سهام به مردم پیگیری می شود، از کارکنان شرکت گاز خواست که با تلاش و کوشش زیرساختهای لازم را برای تحقق این امر فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصلی ترین هدف مجموعه شرکت گاز استان را خدمت رسانی مطلوب به مردم و مشترکین عنوان کرد و یادآور شد: توسعه شبکه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز طبیعی اردبیل هم اکنون در دستور کار قرار گرفته و با روند فعلی و واگذار سهام، در سال آینده به لحاظ گازرسانی با جهش چشمگیری روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 99.5 درصد خانوار شهری و 45 درصد خانوار روستایی استان از گاز طبیعی برخوردار هستند، افزود: در سال آینده با تکمیل پروژه های گازرسانی در دست اجرا به روستاها میزان بهره مندی خانوارهای روستایی به 58 درصد ارتقا خواهد یافت.

خدایی از تقویت خط انتقال گاز 56 اینچ از مسیر گیلان به استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این پروژه گاز استان اردبیل تقویت شده و از هرگونه افت فشار گاز جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح پروژه های گازرسانی در ایام دهه فجر تحقق این طرحها را حاصل برکات انقلاب اسلامی و خون شهدا دانست.