برگزاری طرح رابطان هسته مشاوره در مدارس ابتدایی قم

عباس گیلکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال تحصیلی 89 دستورالعملی با عنوان طرح رابطان هسته مشاوره از سوی معاونت پرورشی وزارت متبوع به کلیه استان های کشور ارسال شد، گفت: هدف از اجرای این طرح تعمیق و تسهیل خدمات مشاوره ای در مدارس ابتدایی سراسر کشور است.



وی ادامه داد: برای اجرای این طرح به شناسایی افراد شاغل در مدارس ابتدایی که شامل مدیران، معاونان، مربیان و آموزگاران با مدرک تحصیلی مرتبط با روانشناسی، مشاوره یا علوم تربیتی می پردازند.



رئیس گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: این افراد شناسایی می‌شوند تا بتوانند به عنوان رابط بین مدرسه و هسته مشاوره‌ اداره متبوع فعالیت کنند.



وی گفت: این افراد پس از گذراندن دوره آموزشی ضمن خدمت می‌توانند به دانش آموزان و خانواده‌های نیازمند به خدمات مشاوره‌ای راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.



گیلکی ادامه داد: در این طرح افراد منتخب باید از نظر اخلاقی، علمی و تجربی صلاحیت لازم را داشته باشند.



وی بیان کرد: افرادی که برای این طرح انتخاب شدند نمی توانند خود به ارائه خدمات مشاوره ای بپردازند بلکه وظیفه حمایت و ارجاع مراجعه کنندگان را برعهده دارند.



رئیس گروه مشاوره تربیتی آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه این طرح برای دومین سال در حال اجرا است افزود: کلیه مدارس ابتدایی استان تحت پوشش این طرح هستند.



در هر مدرسه باید به ازای هر 150 دانش آموز یک رابط باشد



وی بیان کرد: در هر مدرسه باید به ازای هر 150 دانش آموز یک رابط و بیش از 150 دانش آموز دو رابط وجود داشته باشد.



گیلکی گفت: دوره های آموزشی که امسال برای رابطین در نظر گرفته شده است تحت عنوان دوره مشاوره و راهنمایی کودک است.



وی در پایان بیان کرد: بیش از 400 مربی به عنوان هسته مشاوره در مدارس ابتدایی در حال گذراندن این دوره هستند.

