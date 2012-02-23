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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۷

جودوی قهرمانی بانوان کشور/

بانوان جودوکار خراسان شمالی به رقابتهای جودوی قهرمانی کشور اعزام شدند

بانوان جودوکار خراسان شمالی به رقابتهای جودوی قهرمانی کشور اعزام شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: تیم جودوی بانوان خراسان شمالی به بیستمین دوره رقابت های قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودوی بانوان استان عصر پنج شنبه 5 اسفند ماه، با 7 جودوکار به مربیگری بتول پاکروح به این رقابت ها اعزام شدند.

اعضای تیم جودوی استان را در این مسابقات فاطمه محمدی در وزن 48- کیلو، فرزانه صفاری در 52- ، مهتاب باغچقی در 57- ، زینب یزدان پرست در 63- ، بهنوش امیری در 70- ، اعظم شیرپنجه در78 - و بهناز امیری در 78+ کیلوگرم تشکیل می دهند.

بیستمین دوره رقابت های جودوی قهرمانی بانوان کشور از 6 اسفند ماه در محل سالن شهید افراسیابی تهران آغاز می شود.

یادآور می شود در پایان این مسابقات نفرات برتر اوزان مختلف به اردوی تیم ملی جودوی بانوان کشور دعوت می شوند.

کد مطلب 1541997

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