فعالیت 68 مهد کودک وابسته به بهزیستی در قم

ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در استان قم 68 مهد کودک وابسته به بهزیستی فعالیت می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه به کودکان در مهد‌های کودک وابسته به بهزیستی آموزش‌های ویژه‌ای داده می‌شود، بیان کرد: آموزش واحد کار و لوحه آموزشی به صورت روزانه و هفتگی و آموزش حروف و اعداد به صورت غیرمستقیم از این آموزش‌ها است.



وی گفت: از دیگر انواع آموزش به کودکان شامل آموزش آوا‌شناسی و شناخت نسبی کودکان با حروف الفبا توسط مربیان مجرب سازمان آموزش و پرورش است.



مدیرکل سازمان بهزیستی قم بیان کرد: آموزش مهارت‌های اولیه زندگی از طریق پکیج‌های آموزشی تهیه شده توسط معاونت پیشگیری بهزیستی و آموزش مسائل ترافیکی از طریق شهرک‌های ترافیکی به کودکان در مهدهای کودک وابسته به بهزیستی آموزش داده می‌شود.



وی با بیان اینکه یکی دیگر از این آموزش‌ها، آموزش اقامه نماز و برگزاری نماز جمعی است، افزود: آموزش سوره‌های کوچک و احادیث و آشنایی با ائمه معصومین در مهد‌های کودک وابسته به بهزیستی ضروری است.



حاجی مظفری بیان کرد: در مهدهای کودک، کودکان را با آموزش‌های شهروندی که شامل مواد بازیافت و پسماند است آشنا می‌کنند.



وی گفت: آموزش مسائل اجتماعی و سیاسی روز به اندازه‌ای که در حد کودکان باشد و آموزش کاردستی، نقاشی، رنگ آمیزی و کار با کاغذ در مهد‌های کودک وابسته به بهزیستی انجام می‌گیرد.



مدیرکل سازمان بهزیستی قم در پایان بیان کرد: مهد‌های وابسته به بهزیستی آموزش‌های لازم برای افزایش مهارت آن‌ها و آشنایی آن‌ها با مسائل مختلف در حد بچه گانه و متناسب با سن آنها به آنان داده می‌شود.

