فعالیت 68 مهد کودک وابسته به بهزیستی در قم

ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در استان قم 68 مهد کودک وابسته به بهزیستی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه به کودکان در مهدهای کودک وابسته به بهزیستی آموزشهای ویژهای داده میشود، بیان کرد: آموزش واحد کار و لوحه آموزشی به صورت روزانه و هفتگی و آموزش حروف و اعداد به صورت غیرمستقیم از این آموزشها است.
وی گفت: از دیگر انواع آموزش به کودکان شامل آموزش آواشناسی و شناخت نسبی کودکان با حروف الفبا توسط مربیان مجرب سازمان آموزش و پرورش است.
مدیرکل سازمان بهزیستی قم بیان کرد: آموزش مهارتهای اولیه زندگی از طریق پکیجهای آموزشی تهیه شده توسط معاونت پیشگیری بهزیستی و آموزش مسائل ترافیکی از طریق شهرکهای ترافیکی به کودکان در مهدهای کودک وابسته به بهزیستی آموزش داده میشود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از این آموزشها، آموزش اقامه نماز و برگزاری نماز جمعی است، افزود: آموزش سورههای کوچک و احادیث و آشنایی با ائمه معصومین در مهدهای کودک وابسته به بهزیستی ضروری است.
حاجی مظفری بیان کرد: در مهدهای کودک، کودکان را با آموزشهای شهروندی که شامل مواد بازیافت و پسماند است آشنا میکنند.
وی گفت: آموزش مسائل اجتماعی و سیاسی روز به اندازهای که در حد کودکان باشد و آموزش کاردستی، نقاشی، رنگ آمیزی و کار با کاغذ در مهدهای کودک وابسته به بهزیستی انجام میگیرد.
مدیرکل سازمان بهزیستی قم در پایان بیان کرد: مهدهای وابسته به بهزیستی آموزشهای لازم برای افزایش مهارت آنها و آشنایی آنها با مسائل مختلف در حد بچه گانه و متناسب با سن آنها به آنان داده میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان قم از فعالیت 68 مهدکودک وابسته به بهزیستی در قم خبر داد.
ابراهیم حاجی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در استان قم 68 مهد کودک وابسته به بهزیستی فعالیت میکنند.
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