به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که غروب پنج شنبه به همت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و مرکز بهداشت استان قم و با حضور رئیس مرکز بهداشت استان قم و مدیر مرکز مشاوره آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و جمعی از شهروندان قمی در بوستان نجمه قم برگزار شد، این بوستان به طور رسمی به عنوان اولین بوستان بدون دخانیات قم معرفی شد.



در این مراسم رئیس مرکز بهداشت قم سیگار را پلی برای اعتیاد عنوان کرد و گفت: بسیاری از مسیرهایی که به اعتیاد ختم می‌شود از سیگار شروع می‌شود.



مجید محمدیان افزود: کسی که ابتدا سیگار کشیدن را تجربه می کند به دنبال روش‌های دیگر هم خواهد رفت.



همچنین مدیر مرکز مشاوره آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) طی سخنانی اظهار داشت: در آیات و روایات زیادی تاکید شده است که به دست خود خودتان را به کشتن ندهید.



حجت الاسلام محمد حسین حق جو افزود: مصرف دخانیات یک نوع تجاوز به حریم دیگران است و باید از راه فرهنگ سازی آثار این مسئله را برای مردم شرح دهیم و برای حل این معضل چاره اندیشی کنیم.



اجرای تواشیح ، توزیع بروشورهایی در جهت آگاه سازی مضرات دخانیات و برگزای مسابقه سلامت و اهدای جوایز به برندگان این مسابقه از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

