فهرست نهایی جبهه ایستادگی در مازندران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی اسامی رسیده به شورای عالی جبهه ایستادگی، فهرست نهایی کاندیداهای مورد حمایت این جبهه در استان مازندران مشخص شد.

بر این اساس این جبهه احمد علی مقیمی را به عنوان نامزد خود در حوزه انتخابیه بهشهر انتخاب و سید رمضان شجاعی را برای حوزه انتخابیه ساری معرفی کرد.

قربان علی نعمت زاده و ابراهیم بوداغی نامزدهای این جبهه در حوزه انتخابیه قائمشهر بوده و حجت الاسلام علی اکبر ناصری و حسین نیازآذری نامزدهای این جبهه در حوزه انتخابیه بابل هستند.

عنایت الله تورنگ از حوزه انتخابیه آمل، ولی الله نانوکناری از حوزه انتخابیه بابلسر، احمد ناطق نوری از حوزه انتخابیه نور، قاسم احمدی لاشکی از حوزه نوشهر و شمس الله شریعت نژاد از حوزه انتخابیه تنکابن نامزدهای معرفی شده این جبهه در مازندران معرفی شدند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.