به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه عصر پنجشنبه در نشست خانواده شهدا ‌و جمعی از ایثارگران شاغل و بازنشسته تأمین اجتماعی استان بوشهر با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی خدمات مناسبی را به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تامین اجتماعی ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در ده ماهه ابتدای سال جاری مبلغی معادل 670 میلیارد ریال به عنوان تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت که بخشی از این تعهدات مربوط به کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان در سطح استان پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 10 نفر از فرزند شهدا ‌و 64 جانباز و ایثارگر در مجموعه تأمین اجتماعی استان در حال حاضر خدمت رسانی به مردم ولایت مدار استان را بعهده دارند .

وی افزود: به منظور تجلیل از این عزیزان و خانواده‌های محترمشان همایش‌هایی با عناوین فرزندان شهدای‌ شاغل در تأمین اجتماعی و عفاف و حجاب و سرکشی و دیدار مستمر با آنان بخشی از فعالیت‌های انجام شده در سال جاری بوده است.

رازه در ادامه از آمادگی کامل مجموعه تأمین اجتماعی و خانواده‌های آنان برای حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک وظیفه ملی و دینی در راستای فرمایشات مقام عظمای ولایت خبر داد.

امام جمعه بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های تأمین زیر ساخت خدمات و درمان جامعه است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ادامه داد: اگر این مجموعه از جغرافیای کلان اداری و اجتماعی حذف شود بخش عظیمی از جامعه، دچار چالش خواهند شد. باید با یک برنامه کارشناسی و چشم انداز پیشرفت خوب و مدیریت دانش بنیان برای خدمت به مردم تلاش شود.

وی اضافه کرد: توجه به خانواده شهدا قدردانی از مجاهدتهای بهترین انسان‌های این مملکت است. خانواده ایشان چشم و چراغ مجموعه تأمین اجتماعی هستند که خدمت و قدردانی از آنان موجب برکت وعنایت بیشتر خداوند خواهد شد.

امام جمعه بوشهر افزود: مسئله اشتغال فرزندان خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان هر دستگاه در خود همان دستگاه نکته حائز اهمیتی است که بحمدالله در تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داده شده است.

در پایان این نشست از فرزندان شاهد و جانبازان شاغل در تأمین اجتماعی با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.