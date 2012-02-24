کاندیداها از تخریب همدیگر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد گنجی در نماز جمعه امروز جم اظهار داشت: حضرت محمد(ص) اخلاقی بسیار نیکو داشتند و همین اخلاق نیکو سبب شده تا به عنوان الگویی برای دیگران مطرح شوند و جوانان و نوجوانان باید از سجایای اخلاقی ایشان الگو بگیرند.

وی به وضعیت تورم در بازار اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر شاهد تورم شدید در بازار هستیم و دولت باید با ورود به این موضوع از افزایش بی‌رویه و خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری کند و امردم را از نگرانی در این مورد نجات دهد.

امام جمعه جم اضافه کرد: تربیت صحیح یکی از نکات مهمی است که باید در خانواده‌ها و مراکز آموزشی مورد توجه قرار بگیرد. هم خانواده‌ها و مدارس و هم جامعه در تربیت انسان‌ها نقش بسیار مهمی دارند.

گنجی به اهمیت حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم ایران باز هم مثل گذشته در انتخابات حضور خواهند داشت و دین خود را به آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی ادا خواهند کرد.

وی خواستار بی‌طرفی مجریان انتخابات در برگزاری انتخابات شد و گفت: شکی نیست که مردم ایران با حضور پرشور و شعور خود در انتخابات بار دیگر دشمنان را از ایجاد جنگ نرم علیه ایران مایوس و ناامید خواهند کرد.

امام جمعه جم ضمن تقدیر از نامزدهای انتخابات برای حضور در صحنه انتخابات و ایجاد فضای نشاط در سطح جامعه ادامه داد: کاندیداها باید در تبلیغات خود با رعیات قانون اجازه سوء استفاده را ندهند.

وی افزود: نامزدها باید از تخریب همدیگر پرهیز کنند و برای بدست آوردن رای نظام را زیر سوال نبرند. کاندیداها باید در حد توان و اختیار خود وعده دهند و از دادن وعده‌های خلاف قانون برای بدست آوردن رای خودداری کنند.

گنجی خواستار حضور همه اقشار مردم در انتخابات شد و گفت: مردم باید کاندیدای اصلاح را انتخاب کنند تا مجلسی سالم و صالح حاصل این انتخابات باشد.